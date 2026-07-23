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Video | Con drones y fusiles atacaron subestación de Policía en Cesar; hay varios uniformados heridos

El hostigamiento a la subestación del corregimiento de El Burro, en el municipio de Palitas, se generó de forma coordinada con un dron y ráfagas de fúsil. Esto fue lo que sucedió.

  • Los ataques dejaron al menos cinco policías heridos y daños en el 45 % de la infraestructura de la subestación El Burro en Palitas, Cesar. Foto: redes sociales
    Los ataques dejaron al menos cinco policías heridos y daños en el 45 % de la infraestructura de la subestación El Burro en Palitas, Cesar. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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La subestación de Policía del corregimiento de El Burro, jurisdicción de Pailitas, Cesar, fue blanco de un violento hostigamiento armado que generó pánico entre los habitantes y los viajeros de la Ruta del Sol Sector 2, punto en el que está ubicada la unidad policial.

Según las autoridades, el hostigamiento que inició en la noche del miércoles 22 de julio, se ejecutó de manera coordinada utilizando tecnología y armamento pesado. Los atacantes emplearon un dron para lanzar al menos un artefacto explosivo contra las instalaciones, además de disparar ráfagas de fusil de manera sostenida.

También se utilizaron artefactos explosivos de fabricación artesanal conocidos como ‘tatucos’, los cuales impactaron la parte posterior de la unidad policial.

Los uniformados presentes en la subestación, según videos en redes sociales, reaccionaron de inmediato, repeliendo el ataque con sus armas de dotación para garantizar la seguridad de la comunidad y evitar que los atacantes tomaran las instalaciones.

Por el momento las autoridades han confirmado que cinco uniformados resultaron heridos durante la acción violenta. Desde la Secretaría de Gobierno del Cesar han sostenido que los policías presentan afectaciones por esquirlas de pequeño tamaño en diversas partes del cuerpo, pero se encuentran fuera de peligro.

Lea también | Alerta máxima en Antioquia: ataques a la fuerza pública dejan 3 policías asesinados y casi 20 heridos en 7 días

Algunos de ellos fueron trasladados a Valledupar para recibir valoración médica especializada. No se reportaron personas fallecidas tras el acto terrorista.

Respecto a la infraestructura, el reporte oficial indica que cerca del 45% de la subestación resultó afectada. Las detonaciones y los impactos de fusil causaron graves daños en el techo, las paredes y dejaron abundantes escombros en el interior de las instalaciones.

Sobre los responsables, aunque las investigaciones continúan para identificar plenamente a los autores, la principal hipótesis de las autoridades apunta a integrantes de la guerrilla del ELN, sin embargo, algunos uniformados de la zona también han atribuido el ataque a disidencias que operan en la región.

Tras lo ocurrido, el Ejército Nacional asumió el control de la seguridad en el corregimiento para restablecer el orden y proteger a la población civil. Por otra parte, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, rechazó categóricamente el atentado y anunció la activación de protocolos de coordinación con la fuerza pública para capturar a los responsables.

Siga leyendo: Dos policías y una civil fueron asesinados por ataque con explosivos del ELN en Arauca: otros 9 uniformados están heridos

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Preguntas y respuestas

¿Cómo fue ejecutado el hostigamiento armado contra la subestación de Policía de El Burro?
El ataque combinó un dron para lanzar un explosivo, ráfagas sostenidas de fusil y artefactos artesanales conocidos como ‘tatucos’. Según las autoridades, fue una acción coordinada con armamento pesado y tecnología.
¿Cuál fue el balance de heridos y daños tras el ataque en Pailitas?
Cinco policías resultaron heridos por esquirlas y están fuera de peligro. Además, cerca del 45% de la infraestructura de la subestación sufrió daños por explosiones e impactos de fusil.
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