Video | Con drones y fusiles atacaron subestación de Policía en Cesar; hay varios uniformados heridos

La subestación de Policía del corregimiento de El Burro, jurisdicción de Pailitas, Cesar, fue blanco de un violento hostigamiento armado que generó pánico entre los habitantes y los viajeros de la Ruta del Sol Sector 2, punto en el que está ubicada la unidad policial.

Según las autoridades, el hostigamiento que inició en la noche del miércoles 22 de julio, se ejecutó de manera coordinada utilizando tecnología y armamento pesado. Los atacantes emplearon un dron para lanzar al menos un artefacto explosivo contra las instalaciones, además de disparar ráfagas de fusil de manera sostenida.

También se utilizaron artefactos explosivos de fabricación artesanal conocidos como ‘tatucos’, los cuales impactaron la parte posterior de la unidad policial.

Los uniformados presentes en la subestación, según videos en redes sociales, reaccionaron de inmediato, repeliendo el ataque con sus armas de dotación para garantizar la seguridad de la comunidad y evitar que los atacantes tomaran las instalaciones.