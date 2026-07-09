El ELN atacó con drones el aeropuerto de Tibú, en el Catatumbo: hay al menos tres heridos

Un atentado guerrillero con drones explosivos contra un aeropuerto este jueves 9 de julio dejó tres heridos en una conflictiva región de Colombia, informó el ejército. La fuerza militar atribuyó el ataque contra el aeropuerto de Tibú, ubicado al noreste de Colombia, a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con fuerte presencia en la región del Catatumbo, plagada de narcocultivos. Entérese: Aulas vacías por la guerra: docentes del Nordeste antioqueño temen volver a clase por el conflicto armado

“Tres trabajadores presentan heridas ocasionadas por la onda expansiva”, dijo el ejército colombiano en X, que se desplegó con tanques en Tibú. También se registraron daños en la infraestructura del aeropuerto.

Videos difundidos en redes sociales muestran el techo de una oficina destrozado. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, rechazó de manera categórica el ataque con explosivos registrado en inmediaciones del aeropuerto de Tibú, en Norte de Santander, y expresó su solidaridad con las cuatro personas que resultaron heridas y sus familias, a quienes les deseó una pronta recuperación. Además, aseguró que no se puede permitir que la violencia siga poniendo en riesgo la vida de las personas ni la infraestructura que conecta a los territorios del país.

Los grupos armados en Colombia recurren cada vez más a drones cargados con explosivos para atacar a la fuerza pública y a civiles. Le puede interesar: De ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ a alias Alfred: los cabecillas a los que De la Espriella les dio un ultimátum para que se sometan

En la zona limítrofe con Venezuela, los rebeldes del ELN y los disidentes de la extinta guerrilla de las FARC luchan a muerte por el control de los cultivos ilícitos. Sus enfrentamientos a principios de 2025 dejaron más de 100 muertos y decenas de miles de desplazados, temerosos de verse atrapados en el fuego cruzado. En la región también son habituales los secuestros y la extorsión, fuentes de financiamiento de los grupos ilegales. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, dio un plazo de un mes a todos los criminales del país para entregarse. Promete bombardeos masivos contra el poderoso narco a partir del 7 de agosto, cuando asumirá como presidente. Siga leyendo: De la Espriella declaró objetivo militar a dos cabecillas del Catatumbo y les dio un mes para entregarse, ¿quiénes son? Bloque de preguntas y respuestas: