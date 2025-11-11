Coalición de exgobernadores ‘Fuerza de las Regiones’ enfrenta su primera crisis interna: “está pelando el cobre”

Los precandidatos Héctor Olimpo Espinosa, Juan Guillermo Zuluaga, Aníbal Gaviria y Juan Carlos Cárdenas, integrantes de La ‘Fuerza de las Regiones’, expusieron sus diferencias sobre el mecanismo acordado para elegir al candidato único que representará al movimiento en los comicios presidenciales de 2026 en Colombia. Mientras Zuluaga exige mantener la encuesta prevista con auditoría internacional, Olimpo plantea aplazarla y revisar la metodología para garantizar claridad y legitimidad.
En su comunicación dirigida a sus tres compañeros de coalición, Juan Guillermo Zuluaga defendió la idea de mantener el compromiso inicial de realizar una encuesta exclusiva para definir al candidato único. Según recordó, el acuerdo contemplaba una medición organizada por una firma internacional y con auditoría nacional, bajo condiciones de equidad y transparencia.