¿Cuáles funciones cumple el presidente del Congreso y por qué es un cargo clave?

Con una votación muy estrecha y en medio de las pullas del líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, hacia el presidente entrante, Abelardo de la Espriella, el Congreso eligió este 20 de julio al presidente del Congreso para el periodo 2026-2027.
Honorio Henríquez Pinedo se quedó con el cargo tras obtener 56 votos, frente a los 45 de Alfredo Deluque, el candidato respaldado por De la Espriella. El resultado representa una victoria para el Centro Democrático y da una muestra de cómo la política es dinámica, pues para que lograr la presidencia tuvieron el respaldo de congresistas del Pacto Histórico, una situación que sorprendió a varios y que llevó a algunos a acuñar el término “Centro Histórico”.