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¿Cuáles funciones cumple el presidente del Congreso y por qué es un cargo clave?

Honorio Henríquez Pinedo, militante del Centro Democrático, fue elegido como el nuevo presidente del Congreso de la República para el periodo 2026-2027.

  • Honorio Henríquez fue elegido como el nuevo presidente del Congreso. FOTO: Colprensa
    Honorio Henríquez fue elegido como el nuevo presidente del Congreso. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 6 horas
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Con una votación muy estrecha y en medio de las pullas del líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, hacia el presidente entrante, Abelardo de la Espriella, el Congreso eligió este 20 de julio al presidente del Congreso para el periodo 2026-2027.

Honorio Henríquez Pinedo se quedó con el cargo tras obtener 56 votos, frente a los 45 de Alfredo Deluque, el candidato respaldado por De la Espriella. El resultado representa una victoria para el Centro Democrático y da una muestra de cómo la política es dinámica, pues para que lograr la presidencia tuvieron el respaldo de congresistas del Pacto Histórico, una situación que sorprendió a varios y que llevó a algunos a acuñar el término “Centro Histórico”.

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, aseguró a EL COLOMBIANO que la elección de Henríquez debe darle tranquilidad a De la Espriella, ya que esta colectividad cuenta con una amplia representación en el Congreso.

“El Centro Democrático es el partido mayoritario de gobierno dentro del Congreso. Que haya obtenido el triunfo debe darle la tranquilidad a Abelardo de la Espriella, nuevo presidente, y a su gobierno, que cuenten con su bancada de gobierno más grande”, dijo.

Entérese: Así reaccionaron las redes: Los mejores memes que deja la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado

¿Cuál es la función del presidente del Congreso?

Aunque hubo celebración por el triunfo de Honorio Henríquez, además de la reelección de Diego Alejandro González González como secretario general del Senado, hay quienes se preguntan cuáles son las funciones del presidente del Congreso de la República.

Según establece la Constitución y el Reglamento del Congreso, el presidente del Congreso tiene funciones relacionadas con la dirección del Legislativo. Entre ellas están convocar y presidir las sesiones del Congreso Pleno, así como representar a la Rama Legislativa.

Pero Henríquez también tendrá la tarea de coordinar con armonía las relaciones entre el Senado y la Cámara de Representantes, al igual que firmar, junto con los secretarios, los actos y documentos que correspondan al Congreso Pleno. Además, deberá cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución, la ley y el reglamento.

Sin embargo, una de sus principales responsabilidades será contribuir a que el ambiente entre representantes a la Cámara y senadores sea óptimo para el cumplimiento de sus funciones, como ejercer control político sobre el Ejecutivo, juzgar excepcionalmente a altos funcionarios del Estado en los casos previstos por la Constitución, y elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos.

Siga leyendo: De la Espriella reaccionó a derrota de su candidato en Presidencia del Senado: “respeto esa decisión soberana”

Preguntas y respuestas

¿El presidente del Congreso tiene poder sobre las decisiones del Gobierno nacional?
No. El presidente del Congreso no tiene autoridad para tomar decisiones del Ejecutivo, pero sí cumple un papel clave en la organización del Legislativo, donde los congresistas ejercen funciones como el control político al Gobierno, la discusión de leyes y, en casos establecidos por la Constitución, el juzgamiento de altos funcionarios del Estado.
¿Qué funciones tendrá Honorio Henríquez como presidente del Congreso para el periodo 2026-2027?
Honorio Henríquez deberá dirigir las sesiones del Congreso, representar al Legislativo, coordinar la relación entre el Senado y la Cámara de Representantes y firmar, junto con los secretarios, los actos y documentos correspondientes al Congreso durante el periodo 2026-2027.
¿Quién eligió al presidente del Congreso de Colombia para el periodo 2026-2027?
El presidente del Congreso fue elegido por los senadores durante la instalación del nuevo periodo legislativo del 20 de julio de 2026. Honorio Henríquez obtuvo 56 votos frente a 45 de Alfredo Deluque.
¿El presidente del Congreso puede hacer control político al presidente de Colombia?
El presidente del Congreso no ejerce el control político de manera individual, pero lidera una corporación que tiene esa función constitucional. El Congreso, mediante sus integrantes, puede citar debates de control político al Ejecutivo.
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