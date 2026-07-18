Uribe acusa a De la Espriella de querer acabar con el Centro Democrático: crónica de una pelea anunciada

La coalición en el Legislativo que el presidente electo Abelardo de la Espriella había consolidado rápidamente empezó a mostrar grietas tras apenas tres días de negociaciones. La disputa por la Presidencia del Senado, donde Alfredo Deluque sigue siendo el candidato con más opciones y el respaldo del gobierno entrante, se convirtió en el primer pulso político del ministro designado Rodrigo Lara, luego de que el Centro Democrático impulsara a Honorio Henríquez y abriera la puerta a una elección “a voto limpio”.
En contexto: A voto limpio: Abelardo no cederá ante el Centro Democrático y se la juega por Deluque en Senado
La disputa, más allá del nombre de quien ocupe ese cargo, refleja la tensión —que se ha venido cocinando desde la campaña— entre los cercanos a Abelardo de la Espriella y los del partido del expresidente Álvaro Uribe, quien salió este viernes a defender lo que ha ganado su partido estos años y el respaldo que representa.
“Si el tigre va a rugir contra nosotros, nos toca proceder como abejas africanas, laboriosas”, dijo el expresidente Uribe. En los últimos días Uribe ha dejado claro que no está dispuesto a entregar sin pelear uno delos cargos más importantes del Congreso. Y agregó que hay una idea “en el entorno del presidente De la Espriella de acabar con este partido (Centro Democrático)”.