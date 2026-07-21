De la Espriella reaccionó a derrota de su candidato en Presidencia del Senado: “respeto esa decisión soberana”

El presidente electo Abelardo de la Espriella reaccionó a la derrota del candidato que apoyó para presidir el Senado, Alfredo Deluque, del Partido de La U. Fue derrotado por Honorio Henríquez, del Centro Democrático. En su mensaje de reconocimiento, el presidente electo De la Espriella tocó diferentes puntos, como el respeto por la autonomía de cada rama del poder público. Además, quiso seguir proyectando una relación con el Congreso que no se base en prácticas clientelares o reparto de puestos. Le puede interesar: Revelan presunto plan para atentar contra Abelardo de la Espriella en medio de empalmes regionales “Respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. Por eso no llamé a ningún congresista para pedir votos, ofrecer cargos, contratos o prebendas. Hacía más de 30 años no se elegía la mesa directiva del Senado mediante una votación libre, sin repartos burocráticos. Eso fortalece nuestra democracia”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

El mensaje de De la Espriella sobre su condición de outsider y felicitaciones al Congreso

Luego el presidente electo, se refirió a su condición de outsider, es decir, que llegó a la Presidencia sin experiencia previa en política electoral. “No soy un político tradicional. Estoy aquí para hacer la gran política: la de servir a Colombia con transparencia, respeto por las instituciones y absoluto compromiso con el país”, dijo. A renglón seguido, felicitó a Henríquez por su elección y, de paso, a Nicolás Barguil, congresista del Partido Conservador que fue elegido presidente de la Cámara de Representantes. “Felicito al doctor Honorio Henríquez por su elección como presidente del Senado de la República y al doctor Nicolás Barguil por su elección como presidente de la Cámara de Representantes. Les deseo el mayor de los éxitos en las altas responsabilidades que hoy asumen”. Le puede interesar: De la Espriella anunció nuevos nombramientos en cargos estratégicos de su gobierno Finalmente, envió un mensaje que parece intentar tender puentes para mover sus iniciativas en el Congreso. “Estoy seguro de que, desde la independencia de cada corporación, encontraremos puntos de encuentro para impulsar las iniciativas que necesita Colombia y hacer realidad la Patria Milagro”.

¿Cómo logró Honorio Henríquez la victoria con la alianza Pacto Histórico-Centro Democrático?

Honorio Henríquez ganó con 56 votos contra los 45 de Deluque, quien representaba la apuesta del gobierno entrante y la negativa de apoyar al Centro Democrático, aunque se hayan declarado partido de gobierno a solo unos días de la segunda vuelta presidencial. Hubo una particularidad importante: Henríquez ganó gracias a la improbable alianza entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático. El mensaje que quisieron mandar los uribistas es que este daría más garantías a la oposición que Deluque, al ser más independiente del gobierno electo y contar con una amplia trayectoria política. A su vez, el presidente Gustavo Petro y el expresidente Uribe vienen limando asperezas. Hace unos días, el expresidente agradeció al mandatario saliente por permitir que su hermano, Santiago Uribe, cumpliera su condena por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado en una guarnición militar.

¿Afecta la derrota en el Senado la gobernabilidad de Abelardo de la Espriella?

Algunos consideran que De la Espriella podría haber gastado “de más” su capital político para esta elección, ya que, por una regla de tradición no escrita, el partido de gobierno que tiene la bancada más grande tiene derecho a escoger al presidente del Senado. En este caso era la colectividad uribista. Sin embargo, De la Espriella quiso romper con eso apoyando a Deluque, su amigo personal, que además hace parte de la quinta bancada más grande, La U. Otros, en cambio, dicen que una cosa es la designación y otra diferente la gobernabilidad, en la que seguramente De la Espriella tendrá más respaldo, pues el Centro Democrático (bancada más grande del gobierno) tiene fuertes coincidencias programáticas con las iniciativas del nuevo gobierno.

Las cifras de renovación del Congreso y las fuerzas de las bancadas

En todo caso, algo que caracteriza a este Legislativo es que no será fácil de gobernar. De acuerdo con el análisis de la firma Orza, los acuerdos se darían mucho más uno a uno y no por bancadas, pues la disciplina partidista parece haber perdido fuerza, sobre todo en la Cámara. En este nuevo Congreso se destaca la renovación del Senado, es de alrededor del 40 %, y la de la Cámara casi del 60 %. Con 68 parlamentarios —contando a los de oposición—, el Pacto Histórico tiene la bancada más grande, seguida por el Centro Democrático, con 47 congresistas. Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)