“Hoy siento que mi diploma pesa más por el escándalo que por el conocimiento”: estudiantes de la U. San José

Imagine ahorrar durante años para cumplir su sueño de poder estudiar; imagine que consigue un trabajo y se dobla mientras asiste a la universidad, todo por el anhelo de conseguir un mejor futuro. Imagine que el desenlace de eso es que la universidad que escogió queda desprestigiada luego de verse inmersa en un escándalo por un presunto cartel de títulos en el que, al parecer, los entregaban a cambio de dinero. Ese es el panorama que los estudiantes de la Fundación Universitaria San José no se imaginan, sino que viven.
