“Hoy siento que mi diploma pesa más por el escándalo que por el conocimiento”: estudiantes de la U. San José

Imagine ahorrar durante años para cumplir su sueño de poder estudiar; imagine que consigue un trabajo y se dobla mientras asiste a la universidad, todo por el anhelo de conseguir un mejor futuro. Imagine que el desenlace de eso es que la universidad que escogió queda desprestigiada luego de verse inmersa en un escándalo por un presunto cartel de títulos en el que, al parecer, los entregaban a cambio de dinero. Ese es el panorama que los estudiantes de la Fundación Universitaria San José no se imaginan, sino que viven.

Dos días después, el 4 de ese mismo mes, la congresista Jennifer Pedraza publicó registros que preocuparon a la Nación: según registros oficiales, Guerrero no se había graduado de ninguna carrera profesional. La joven respondió asegurando que estaba próxima a obtener el título, sin embargo, la fecha de su ceremonia era antes de las Pruebas Saber Pro, un prerrequisito indispensable a nivel nacional para poder obtener un título profesional. ¿Cómo se iba a graduar sin eso?

Todo empezó a inicios de septiembre de 2025, cuando la hoja de vida de Juliana Guerrero —líder estudiantil del César— fue publicada en la página de Presidencia como futura viceministra de las juventudes, puesto adscrito al Ministerio de la Igualdad. En aquel documento, Guerrero aseguró que era contadora profesional, y que su título lo había obtenido en la Fundación Universitaria San José.

Para decenas de ellos, su paso por aquella institución educativa significó trasnochos, viajes, esfuerzo, dedicación, incluso dejar de lado a sus familias. Hoy, ven como todo eso empieza a desvanecerse, porque el logo que aparece en sus diplomas está salpicado en un caso de presunta corrupción.

Aquello fue solo la punta del iceberg. A hoy, Pedraza ha revelado pagos que Guerrero le hizo a la universidad posteriores al grado. El viceministerio de juventudes sigue sin titular y, además, según denuncias de la congresista, al menos otros 779 funcionarios del Estado habrían obtenido su título profesional de manera irregular en la institución educativa mencionada.

Detrás de las historias de quienes están tras el poder, están los ciudadanos de a pie. Sus voces, perdidas entre las serias denuncias, expresan preocupación. Quienes decidieron hablar al respecto lo hicieron de forma anónima, este fue el primer testimonio recogido por la congresista Pedraza:

”Quiero compartir mi experiencia con la Universidad San José, donde obtuve mis títulos profesionales en ingeniería y una especialización en diferentes períodos. Para lograrlo, validé mis credenciales a través de diversos cursos, exámenes y diplomados, lo que implicó una inversión significativa de tiempo y dinero”, explica la persona, quien además agrega que hace dos años decidió hacer la especialización en Gerencia tributaria en la misma institución.

El problema, afirma, es que mientras lee las denuncias sobre presuntos títulos exprés, él lleva más de un año esperando poder graduarse. Todo empeoró desde el escándalo mediático, dice, porque la comunicación con la universidad se volvió casi nula: no le han respondido correos ni derechos de petición.

”Muchos hemos perdido dinero, ya que los diplomas no han sido enviados a nuestras residencias ni se ha informado sobre devoluciones de los pagos (...) Hace un año fui citado a la ceremonia de graduación en el Hotel Dan Carlton de Medellín. Preparé todo para asistir con mi familia, pero al llegar me informaron que mi diploma no había sido generado. La vicerrectora no tenía información al respecto”, agregó.

A su caso se suma el de una ingeniera industrial, quien explicó que el escándalo alrededor de la universidad causó que su título perdiera prestigio y credibilidad. Para ella, fue como si años de esfuerzo y trabajo se fueran a la basura en un segundo.

“Detrás de esos titulares, estamos nosotros: los estudiantes que sí fuimos a clase, los que entregamos proyectos, los que nos trasnochamos para entender procesos y optimizar sistemas. Para mí, la rigurosidad no fue una opción, fue mi realidad diaria. Yo me gané mi título con ética. Sin embargo, hoy siento que mi diploma pesa más por el escándalo que por el conocimiento que representa”, narró.

La mujer contó además que tras el escándalo por presunta corrupción dentro de la institución, varias puertas profesionales se le cerraron: “he sentido el silencio en entrevistas cuando leen el nombre de la universidad en mi cartón”, dijo, y agregó: “Es doloroso sentir que el mercado laboral me juzga por errores ajenos, antes de darme la oportunidad de demostrar quién soy como profesional. No es justo que una crisis reputacional borre mi hoja de vida. No es justo que mi nombre se vea envuelto en dudas que no me pertenecen”.