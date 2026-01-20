¡Qué tal! Funcionario de la Dian se graduó de cuatro carreras en un día en la Fundación San José

La representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, hizo pública una denuncia sobre un presunto esquema de expedición irregular de títulos académicos que tendría como eje a la Fundación Universitaria San José. Según su investigación, personas beneficiadas con esos diplomas habrían sido contratadas o vinculadas como funcionarios en al menos 16 entidades del Gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro, con un impacto económico que superaría los 1.100 millones de pesos entre 2023 y 2025.
