¡Qué tal! Funcionario de la Dian se graduó de cuatro carreras en un día en la Fundación San José

La representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao , hizo pública una denuncia sobre un presunto esquema de expedición irregular de títulos académicos que tendría como eje a la Fundación Universitaria San José . Según su investigación, personas beneficiadas con esos diplomas habrían sido contratadas o vinculadas como funcionarios en al menos 16 entidades del Gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro, con un impacto económico que superaría los 1.100 millones de pesos entre 2023 y 2025.

De acuerdo con la congresista, el equipo que adelantó la verificación revisó decenas de casos y encontró al menos 24 en los que los títulos profesionales o tecnológicos presentarían irregularidades graves frente a los requisitos legales exigidos en Colombia.

A partir de ese análisis, se identificaron dos modalidades principales de presuntas anomalías, una de ellas relacionada con la ausencia de registros válidos de la prueba Saber Pro, examen obligatorio para obtener un título profesional.

Lea más: U. San José, acusada de dar títulos falsos, aumentó más de 2.000 % la entrega de tarjetas profesionales a contadores en dos años

En ese contexto, Juvinao afirmó que seis personas habrían recibido su diploma sin que exista constancia verificable de haber presentado dicho examen. Para la representante, estos hallazgos indicarían que el caso de Juliana Guerrero —conocido previamente en la opinión pública— no sería un hecho aislado.

“Ya podemos decir, con pruebas en la mano, que lo de Juliana Guerrero era la punta del iceberg y que estamos ante un presunto cartel para expedir títulos a la medida de las entidades del Gobierno de Gustavo Petro”, señaló en entrevista con Semana.

Lea también: “Las promesas de Petro en educación quedaron nada”: Juvinao tras denuncia de ‘cartel de diplomas’

La congresista también planteó cuestionamientos sobre el rol de las entidades encargadas de la evaluación educativa.

“Tengo muchas inquietudes sobre el papel del Icfes. Espero que no tenga nada que ver aquí (...) Las entidades del Gobierno Petro fueron cooptadas por la mediocridad”, afirmó al referirse al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación y a la posible expedición de títulos irregulares.