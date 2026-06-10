Funza inaugura el primer Punto Fijo de Esterilización Animal municipal de Colombia

El municipio de Funza, en Cundinamarca, puso en marcha el primer Punto Fijo de Esterilización Animal de carácter municipal en Colombia, una iniciativa que busca fortalecer la protección y el bienestar de perros y gatos mediante un modelo de atención permanente, gratuita y especializada.
La apertura de este centro convierte a Funza en un referente nacional en materia de bienestar animal y representa un avance importante en la implementación de políticas públicas orientadas al control ético y responsable de la población de mascotas.
La iniciativa adquiere especial relevancia tras la entrada en vigencia de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Salva, que establece que los municipios de primera categoría deberán contar antes de 2027 con programas permanentes de esterilización e infraestructura adecuada para garantizar la atención de animales domésticos.
Con la puesta en funcionamiento de este espacio, Funza se adelanta al cumplimiento de esa meta y consolida una estrategia de largo plazo para el cuidado animal.