“Prefiero cortarme una mano antes que firmar la escisión del partido”: director del Centro Democrático a Cabal y Lafaurie

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, respondió a la polémica propuesta de dos de los integrantes importantes de esa colectividad: la senadora María Fernanda Cabal y su esposo y presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

Vallejo rompió el silencio en medio de la crisis desatada en el uribismo y en una entrevista con Blu Radio defendió la elección de Paloma Valencia como candidata única de ese partido.

Ante el medio citado, el director del CD detalló acerca de las encuestas realizadas que la auditoría “certificó que el proceso fue transparente” y, por lo tanto, las denuncias hechas por la senadora y el presidente de Fedegán no tienen sustento.

En medio de dichos cuestionamientos, los dos integrantes del partido lanzaron la propuesta de una escisión de esa colectividad, esto con el fin de que la congresista Cabal pueda formar su propia agrupación política, representando esto una salida del CD.

Ante la iniciativa, Vallejo respondió de forma tajante y dejó claro que por ahora es una idea que no tiene cabida en la colectividad. “No seré yo quien firme semejante despropósito. Prefiero cortarme una mano antes de firmar la escisión del partido”, sostuvo.