¿Es viable la escisión que pide Cabal al Centro Democrático y qué tanto pierde Paloma Valencia?

No es la primera vez que la senadora María Fernanda Cabal deja muy en claro su inconformidad o descontento con alguna decisión interna del Centro Democrático. “Uno finalmente se toma el trago amargo y sigue”, decía a este diario en noviembre de 2024.
Sin embargo, por primera vez en sus años de militancia, la congresista –una de las voces más férreas y visibles del uribismo– estaría pensando en formar rancho aparte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que parece una herida grave para el proyecto de derecha.
Cabal se queja de presuntas irregularidades en el proceso de selección de candidato presidencial que dio como ganadora a Paloma Valencia. Los reproches llegan más de un mes después de que se conociera el resultado.