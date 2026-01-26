¿Es viable la escisión que pide Cabal al Centro Democrático y qué tanto pierde Paloma Valencia?

Cabal se queja de presuntas irregularidades en el proceso de selección de candidato presidencial que dio como ganadora a Paloma Valencia. Los reproches llegan más de un mes después de que se conociera el resultado.

Sin embargo, por primera vez en sus años de militancia, la congresista –una de las voces más férreas y visibles del uribismo– estaría pensando en formar rancho aparte del expresidente Álvaro Uribe Vélez , lo que parece una herida grave para el proyecto de derecha.

No es la primera vez que la senadora María Fernanda Cabal deja muy en claro su inconformidad o descontento con alguna decisión interna del Centro Democrático. “Uno finalmente se toma el trago amargo y sigue”, decía a este diario en noviembre de 2024.

Además, señaló a Uribe Londoño y su entorno de presuntos conflictos de interés, manejar irregularmente las encuestas, financiación desproporcionada y negociaciones non sanctas , entre ellas, negociar para ser la supuesta fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella.

En la misiva –fechada el viernes 23 de enero y dirigida a Gabriel Vallejo, director del partido–, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) , advirtió que el proceso fue adulterado, señalando al asesor Lester Toledo (de la campaña de Miguel Uribe Londoño), a Nubia Stella Martínez (exdirectora de la colectividad) y al exsenador José Obdulio Gaviria.

“No queremos continuar en el Centro Democrático. Sentimos que no tenemos espacio”, dijo en una intempestiva carta conocida ayer gracias a José Félix Lafaurie, pareja de la senadora y aliado de antaño del uribismo.

Con todo, ratificando su condición como miembro fundador del partido, el apartado más duro de la carta de Lafaurie es en el que cuestiona la validez del proceso adelantado por las firmas chilenas CADEM y Panel Ciudadano para encontrar a la candidata de estas elecciones; la primera realizó entrevistas web sin distinguir si eran afines o no del uribismo, mientras que la segunda contactó a 2.259 militantes.

Además, quedan heridas abiertas del pasado, como la vez que se eligió a Óscar Iván Zuluaga como candidato presidencial en 2022 y cuando a ella no le dieron la cabeza de lista al Senado en ese entonces.

La escisión implica que el partido se divida en dos y que se forme otra colectividad independiente, con personería jurídica propia: “Esperamos que esa decisión se tome en la próxima convención del partido”.

Hablando en plural, el dirigente concluyó que no buscan afectar a Paloma Valencia, al tiempo que le ratifican su apoyo; no obstante, abogan por una salida “digna”, por lo que proponen una escisión del Centro Democrático “que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos y las normas electorales vigentes”.

En su momento, Cabal expresó dudas por el proceso y pidió que se revelara la auditoría, aunque reconoció el triunfo de Valencia y no alertó por irregularidades. De allí que dentro de la colectividad haya un dejo de malestar y rechazo por los alcances de la misiva. Todo ello, mientras la senadora sigue guardando silencio y se abstiene de desautorizar o avalar la carta.

Le puede interesar: Encuesta Guarumo y Ecoanalítica: Cepeda y De la Espriella encabezan intención de voto, y Valencia se consolida favorita de la Gran Consulta.

“Lo primero que inquieta es que no sea ella (Cabal) quien la firme, porque la senadora es ella y la precandidata fue ella”, dijo en diálogo con este diario el representante Hernán Cadavid. “Hay extrañeza, porque las reglas las acordaron las mismas aspirantes: Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Esta carta parece más como de razones acumuladas para una renuncia que una debilidad en el instrumento de elección. Es una reacción tardía en la que se exponen razones de mecánica política más allá de cuestionar la transparencia”, explicó.

En ello coincidió el senador Ciro Ramírez, quien calificó como “desafortunado” que se esté poniendo en tela de juicio el mecanismo de selección interno. “Ella es una persona muy valiosa para el partido. Es desafortunado que quede el estigma de que hubo trampa cuando el director del partido defendió que todo fue claro y no hubo nada por debajo de cuerda”, señaló a EL COLOMBIANO.

Lea también: Estalla otra crisis en el uribismo: Cabal y Lafaurie plantean escisión del Centro Democrático

“En este momento de país, cuando deberíamos estar gastando energías para atajar la ruta comunista a la que quieren llevar a Colombia, esto lógicamente no sirve. Ellas, las tres precandidatas, dijeron que se iban a apoyar mutuamente y que estaban de acuerdo con las reglas de juego”, afirmó a su turno el también senador Carlos Meisel. “Faltando 40 días para elecciones, claramente esta no es una noticia que uno quisiera”, remató por su parte Cadavid.

Para la profesora de la Universidad Externado Eugénie Richard –experta en marketing político y comunicación gubernamental–, el reclamo de Lafaurie tiene como propósito “reabrir simbólicamente una decisión ya tomada, no tanto para revertirla, sino para quitarle legitimidad ante la opinión pública y la militancia”.

Según Richard, detrás de todo hay una estrategia de presión política para construir una narrativa de agravio, lo que podría jugar a favor de Cabal a la hora de montar su propio movimiento. “Aunque las denuncias no prosperen, esto hace ruido en el relato de unidad que Paloma Valencia necesita construir dentro de su partido”.

En medio de las posturas de lado y lado, la senadora Valencia se pronunció y, al defender el proceso, descartó una escisión. “Este es un partido que no se va a dividir ni se va a partir”, dijo, postura que fue compartida por el representante Cadavid.

Puede leer: Las caras nuevas que quieren llegar a la Cámara por Antioquia

“Una cosa es renunciar y otra cosa es renunciar creando una división”. En lo que coinciden todos, tanto los miembros de la bancada como la propia Valencia, es que Cabal debería reconsiderar su decisión y seguir en el partido, justo ahora que arrancan en ciernes las elecciones.

“Esto se debe resolver de la manera más tranquila”, opinó Ramírez, mientras que el director del Centro Democrático se limitó a defender el resultado de la auditoría, en el que se indicó que “no se detectan irregularidades en el proceso de la encuesta”.

La conclusión de la profesora Richard parece tajante: “Lo que va a decidir la senadora Cabal va a tener efectos. Ella no solamente es una fracción del Centro Democrático, es más que todo un estilo político, muy confrontacional e ideológicamente rígido que moviliza también a las redes”. Incluso, no descarta que la senadora termine en las toldas de De la Espriella, “lo que le permitiría radicalizar su discurso y capitalizar su figura antisistema”. ¿Qué camino tomará Cabal?