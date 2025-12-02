General Huertas sigue firmando resoluciones del Ejército pese a la suspensión de la Procuraduría, ¿por qué?

El 1 de diciembre, el general Juan Miguel Huertas firmó una resolución del Ejército Nacional, esto de acuerdo a información conocida por Blu Radio, mientras debía estar suspendido por orden de la Procuraduría General de la Nación que lo investiga junto con el director de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, por presuntos vínculos con archivos atribuidos a alias Calarcá. Y es que aunque el fallo disciplinario ya está en firme, el general Juan Miguel Huertas sigue al frente del Comando de Personal del Ejército Nacional. La Procuraduría ordenó su suspensión e instó al presidente Gustavo Petro a hacerla efectiva, pero esta aún no se ha formalizado. En contexto: Procuraduría suspendió al general Huertas y Wilmar Mejía, del DNI, por presuntos vínculos con disidencias

¿Por qué sus decisiones siguen siendo válidas dentro del Ejército?

Fuentes militares explicaron a la misma cadena radial que la separación del cargo solo procede cuando la Presidencia expide el acto administrativo correspondiente. Mientras eso no ocurra, Huertas continúa en ejercicio y sus decisiones mantienen validez dentro de la estructura interna del Ejército. Esa continuidad se refleja en la Resolución 00010073 del 1 de diciembre de 2025, firmada por el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, y por el propio Huertas. El documento notifica el retiro de nueve suboficiales bajo la figura de “Llamamiento a Calificar Servicios” y confirma que el oficial sigue participando en trámites administrativos de alto nivel, pese al fallo en su contra.

Algunos documentos que ha seguido firmando Huertas

Uno de los documentos corresponde a la Resolución 00010073 del 1 de diciembre de 2025, mediante la cual se notifica el retiro del servicio activo de diez suboficiales bajo la figura de “Llamamiento a Calificar Servicios”. En este documento —que también aparece suscrito por el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría— se formaliza el paso a la reserva de personal con más de veinte años de servicio

Otra resolución corresponde con el retiro del servicio activo de suboficiales del Ejército. Aunque hace parte de un trámite administrativo distinto, también aparece firmada por Huertas y por el general Cardozo, lo que confirma que el oficial sigue participando en decisiones internas de alto nivel. La emisión de ambos actos ocurrió pese a que el fallo disciplinario que lo aparta del cargo ya estaba en firme. Le puede interesar: Los expedientes de la JEP que salpican al general Miguel Huertas El problema de la permanencia del general Huertas en trámites administrativos sensibles —como los retiros por “Llamamiento a Calificar Servicios”— tiene algunos efectos prácticos dentro del Ejército. El Comando de Personal interviene en movimientos de personal, ascensos, traslados y procesos de hoja de vida, por lo que cada documento firmado durante una suspensión no ejecutada queda bajo revisión posterior si la medida disciplinaria se hace efectiva. Le recomendamos leer: EXCLUSIVO: El sargento “Kevin”, otro eslabón perdido de los archivos de “Calarcá” Ese detalle llama la atención porque obliga a revisar qué actos administrativos quedan vigentes, cuáles podrían ser ratificados por quien lo reemplace y qué trámites quedan atados a la fecha en que finalmente se materialice la suspensión.

