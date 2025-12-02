General Huertas sigue firmando resoluciones del Ejército pese a la suspensión de la Procuraduría, ¿por qué?

El 1 de diciembre, el general Juan Miguel Huertas firmó una resolución del Ejército Nacional, esto de acuerdo a información conocida por Blu Radio, mientras debía estar suspendido por orden de la Procuraduría General de la Nación que lo investiga junto con el director de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, por presuntos vínculos con archivos atribuidos a alias Calarcá.
Y es que aunque el fallo disciplinario ya está en firme, el general Juan Miguel Huertas sigue al frente del Comando de Personal del Ejército Nacional. La Procuraduría ordenó su suspensión e instó al presidente Gustavo Petro a hacerla efectiva, pero esta aún no se ha formalizado.
