Sigue choque por exministro de Salud: senador Germán Rodríguez mantuvo sus críticas y Petro dijo que era “extrema grosería”

“Debió hacerse en el lugar de los invitados, no en el atril”. Con esa frase, el senador de Salvación Nacional Germán Rodríguez respondió este jueves a las críticas que recibió por el enfrentamiento que protagonizó un día antes con el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, durante una ceremonia de ascensos de la Policía en el Capitolio. El congresista defendió su reclamo y aseguró que, después de verificar el protocolo del evento, no encontró constancia de que el exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro estuviera invitado. Además, cuestionó que Jaramillo ocupara un lugar junto al atril principal, en la mesa directiva del recinto, en lugar de ubicarse entre los demás asistentes. Lea también: “Usted lastimó a las Fuerzas Militares, haga el favor se retira”: senador echó del Congreso a exministro de Salud de Petro “Ayer se le pidió al exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que se retirara de una ceremonia de ascenso de la Policía, que no estaba invitado, o por lo menos lo que se verificó en protocolo. Aparte de eso, este señor estaba sentado junto al atril principal, allá en la mesa directiva, y si era invitado, él debió haberse hecho con los invitados”, aseguró Rodríguez al explicar su actuación.

El episodio ocurrió el miércoles pasado, cuando el senador se acercó a Jaramillo en medio de la ceremonia y le pidió que abandonara el lugar. El intercambio quedó registrado en video y se difundió en redes sociales. Rodríguez le reclamó al exministro que no debía estar allí porque, a su juicio, había perjudicado a las Fuerzas Militares y a la Policía durante su paso por el Gobierno. “Usted no tiene que estar aquí. Usted lastimó a las Fuerzas Militares. Me hace el favor y se retira; esto no se hace. Respete esta ceremonia”, le dijo el congresista. Entérese: Exministro Jaramillo no acudió a audiencia por caso del niño Kevin Acosta: la familia anticipó que no conciliará Jaramillo respondió que había sido invitado y cuestionó que se pretendiera excluirlo de un acto institucional por sus posiciones políticas. Finalmente, se retiró del recinto. La controversia por el enfrentamiento entre el senador Germán Rodríguez y el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, durante una ceremonia de ascensos de la Policía Nacional en el Congreso, escaló con la intervención del expresidente Gustavo Petro, quien salió en defensa de su antiguo funcionario y reprochó la manera en que fue increpado. “De extrema grosería la actitud del senador que increpa a Guillermo Alfonso Jaramillo en un acto de ascenso a la Policía al que ha sido invitado”, escribió Petro en su cuenta de X, en referencia al episodio ocurrido el miércoles 7 de octubre. Lea aquí: Las otras veces en que Guillermo Jaramillo ha sido indolente con la crisis de salud La defensa de Petro no se limitó a cuestionar el tono del senador. El expresidente también reivindicó decisiones de su administración relacionadas con las condiciones laborales de los policías y con las garantías de derechos humanos dentro de la institución. Entre las medidas que destacó estuvo el ascenso de cerca de 17.000 patrulleros al grado de subintendentes. Según Petro, la decisión permitió mejorar los ingresos de esos uniformados y buscó fortalecer su capacidad para resistir las presiones y los sobornos de organizaciones criminales.

El exmandatario también afirmó que durante su gobierno se apartó de la Policía a oficiales que, según sus señalamientos, tenían vínculos con alias Pitufo. Asimismo, sostuvo que la institución alcanzó sus mejores niveles de reconocimiento ciudadano cuando se distanció de prácticas que vulneraban los derechos y las libertades. Las afirmaciones de Petro hacen parte de su defensa política de la gestión de Jaramillo y del balance que presentó sobre las decisiones de su administración. No obstante, contrastan con la posición de Rodríguez, quien considera que el anterior gobierno afectó a la Fuerza Pública y cuestiona la presencia de sus antiguos integrantes en actos institucionales destinados a reconocer la trayectoria de los uniformados. Le puede interesar: Gerente de hospital de Itagüí rompe en llanto por crisis financiera: “No tienen con qué comer, no había con qué pagarles”. En el mismo mensaje, Petro lanzó cuestionamientos contra su sucesor, Abelardo de la Espriella. El expresidente aseguró que este habría entregado 16 cargos estratégicos del Estado a personas a las que señaló de defender a narcotraficantes. A su juicio, esos nombramientos buscarían facilitar la devolución de bienes incautados mediante procesos de extinción de dominio. Se trata de acusaciones formuladas por Petro, que no constituyen por sí mismas una constatación de los hechos denunciados.

¿Por qué Rodríguez cuestiona a Jaramillo por las Fuerzas Militares?

La confrontación tiene un trasfondo político que va más allá de la ubicación del exministro en la ceremonia. Rodríguez, mayor retirado de la Armada, considera que el gobierno de Gustavo Petro perjudicó a las Fuerzas Militares y a la Policía, y responsabiliza políticamente a quienes hicieron parte de esa administración. Le puede interesar: Fiscalía citó a conciliación a Guillermo Jaramillo por caso Kevin Acosta, ¿qué dice la familia? Tras el enfrentamiento, el senador insistió en que Jaramillo representó a un gobierno que, en su opinión, afectó a la Fuerza Pública. También cuestionó su gestión como ministro de Salud, al relacionarla con las muertes que atribuye a las fallas del sistema sanitario durante el anterior gobierno. “A usted lo invitó el representante petrista Jairo León Vargas. Cada quien ocupa su lugar, y usted está del lado de los que destruyeron las Fuerzas Militares y la Policía. En su conciencia están las miles de personas que perdieron la vida por usted haberse tirado la salud de los colombianos”, manifestó Rodríguez. Las críticas también se producen en un contexto de antiguos desacuerdos entre Jaramillo y miembros de la Fuerza Pública. En 2013, cuando se desempeñaba como secretario de Gobierno de Bogotá durante la alcaldía de Petro, el entonces funcionario cuestionó la actuación policial en un operativo en un establecimiento nocturno del sur de la capital en el que murieron seis personas. Le puede interesar: ¡Insostenible! Sistema de Salud en Antioquia vive una de sus peores crisis: EPS adeudan $8 billones a la red hospitalaria Jaramillo calificó la acción como “totalmente irregular” antes de que concluyeran las investigaciones. Ese mismo año cuestionó los métodos de reclutamiento para el servicio militar obligatorio. Posteriormente, durante el paro nacional de 2021, denunció presuntos abusos de uniformados contra jóvenes en Ibagué y calificó esos hechos como una “barbarie”. El exministro Jaramillo rechazó que su presencia en la ceremonia fuera improcedente. En un pronunciamiento público, sostuvo que había sido invitado y cuestionó que un senador pretendiera decidir quién podía participar en un acto institucional de acuerdo con su filiación política. “¿Esa es la democracia que dice defender? ¿Pretende decidir quién puede participar en un acto de la Policía Nacional según sus posiciones políticas?”, cuestionó Jaramillo. Entérese: UPC para 2026 es “insuficiente y un riesgo para la vida”: gremios de salud y pacientes También defendió la gestión del gobierno Petro y sostuvo que su administración incrementó los presupuestos destinados a la Fuerza Pública, impulsó ascensos y avanzó en el bienestar de los uniformados. Rodríguez aseguró que varios medios de comunicación intentaron obtener una declaración directa de Jaramillo sobre el episodio y que el exfuncionario no accedió a entregarles declaraciones. No obstante, el exministro sí respondió públicamente a través de sus redes sociales. La controversia también provocó reacciones en el Congreso. Lea también: Dejaron a RTVC “en la ruina”: Gobierno denuncia que faltan $148.000 millones en el sistema de medios públicos El senador Antonio Correa, del Partido de la U, cuestionó la actuación de Rodríguez y sostuvo que la investidura parlamentaria no le otorga autoridad para exigir que un invitado abandone una ceremonia por haber pertenecido al gobierno anterior o por sus posiciones políticas. El choque abrió así una discusión que trasciende el protocolo de un acto de ascensos: mientras Rodríguez defiende su actuación como un gesto de respaldo a los policías y militares, Jaramillo sostiene que las instituciones públicas no pertenecen a una corriente política y que su presencia en una ceremonia institucional no debería depender de sus diferencias con el congresista. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas