“Te extrañarán los Manchos, Germán”: la historia del “Gladiador” Vargas Lleras y los perros que lo acompañaron hasta el final

A Germán Vargas Lleras muchos lo recordarán como un “gladiador”, un apodo ganado por su manera frontal de defender sus ideas, protagonizar intensos enfrentamientos y librar duras batallas políticas. Su carácter fuerte, y su obsesión por la ejecución y los resultados construyeron durante décadas la imagen de un hombre duro, disciplinado y casi imposible de doblegar. Pero quienes entraban realmente a su círculo más íntimo descubrían otra escena completamente distinta: el “gladiador” se transformaba especialmente cuando aparecían sus perros.

Entérese: Germán Vargas Lleras, las veces que la muerte lo rondó El exvicepresidente colombiano, ese hombre “duro”, hablaba con ternura de Mancho, Toño y Henry; los bulldogs franceses que lo acompañaron durante años y que terminaron convirtiéndose en parte inseparable de su vida pública y privada. Era un Germán Vargas Lleras mucho más cálido y tranquilo, que les daba galletas antes de dormir y los llevaba a la oficina como si fueran parte de su equipo de trabajo.

“Les presento a mis bebés Toño y Henry”, escribió Germán Vargas Lleras junto a una fotografía de sus bulldogs franceses. Foto: instagram @manchovargasoficial

“Los Manchos Vargas vienen a trabajar a mi oficina”, contó alguna vez en una entrevista publicada en Instagram por la cuenta Lesa Bulldogs, dedicada al cuidado y entretenimiento de la raza bulldog. Después comenzó a presentarlos con el mismo orgullo con el que hablaba de su familia, “El papá es Mancho Vargas, que tiene dos hijos, Toño Vargas y Henry Vargas (...) Toño se llama Toño por mi hermano José Antonio. Y Henry por mi hermano Enrique”.

Cuando le preguntaron cuál era el más consentido, respondió: “El más consentido y el más querido es Toñito”. Y sobre Henry agregó: “Es el más destructor, es un diablo. Todo lo coge y se pasea por el apartamento y por la oficina”. “Yo acostumbro aquí darles un premio que les fascina, unas galletitas. Todas las noches antes de irme a acostar les doy las galletitas”, relató en aquella conversación que hoy, tras su muerte, adquiere un tono inevitablemente nostálgico.

Esa cercanía y amor con sus mascotas ha sido desde siempre, años atrás, sus pastores alemanes murieron tras ser envenenados, un episodio doloroso, según quienes conocían su entorno cercano y contaron que desde entonces sus mascotas ocuparon un lugar aún más importante dentro de su vida familiar. Su hija, Clemencia Vargas, explicó en una entrevista cuando muchos insinuaban que las mascotas hacían parte de una estrategia de imagen. “No hace parte de una estrategia política, simplemente mi papá es amante de los animales. Él tenía dos pastores alemanes que fueron envenenados... fue muy duro perderlos. Mancho es un personaje muy importante en nuestras vidas”, dijo.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras compartía constantemente momentos junto a Mancho y sus perros en redes sociales. Foto: instagram @manchovargasoficial

Lea también: Falleció Germán Vargas Lleras: el vicepresidente y estadista que esquivó la muerte varias veces Durante años, Mancho Vargas fue probablemente el bulldog francés más famoso de la política colombiana. Tenía presencia constante en redes sociales, acompañaba reuniones, aparecía en fotografías familiares e incluso terminó funcionando como una inesperada figura de humanización en medio de la imagen rígida y técnica que caracterizó al exvicepresidente. En 2022 esa faceta tierna y familiar de Vargas Lleras volvió viral a “Mancho” en redes sociales, el histórico líder de Cambio Radical, publicó un mensaje buscando “con urgencia” una novia para su bulldog francés, acompañado de fotografías del perro y referencias a la cuenta de Instagram dedicada a la mascota. La publicación generó miles de comentarios, bromas y reacciones entre sus seguidores. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Meses después, Vargas Lleras celebró el nacimiento de cinco cachorros de Mancho y bromeó en su cuenta de X con que “Mancho Vargas finalmente encontró novia y hoy le nacieron 5 hijos. ¡Ahora afanosamente busca trabajo!”

Hace 11 meses, un 9 de junio del 2025, la vida le dio uno de sus golpes, murió Manchito. Vargas Lleras publicó entonces un mensaje que mostraba el nivel de cariño que sentía por su mascota; “Qué tristeza, hoy se murió Manchito. Este perrito nos alegró la vida por nueve años. Por fortuna, le sobreviven Toño y Henry, ambos hijos de Mancho Vargas”, escribió en su Instagram acompañado de varias fotografías personales.

Casi un año después, Colombia despide ahora a Germán Vargas Lleras.

Germán Vargas Lleras y Mancho, una imagen que mostró el lado más humano del político colombiano. Foto: instagram @manchovargasoficial

Hoy, en los comentarios del perfil de sus perritos y los videos de su entrevista lo recuerdan con cariño “Colombia despide a un gran hombre: Germán Vargas Lleras. Pero quienes amamos el Bulldog Francés también despedimos a una de las figuras públicas que más cariño, visibilidad e importancia le dio a esta maravillosa raza en nuestro país” en los comentarios resalta uno entre tristeza y afecto, “te extrañarán los Manchos, Germán” Y quién sabe, quizá Manchito ya salió corriendo a recibir al gladiador. Q. E. P. D.

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