ELN confirmó que tiene a los 5 policías secuestrados en el Catatumbo

A través de un comunicado, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó el secuestro de los cinco policías que se movilizaban en un bus de servicio público por la vía El Zulia-Tibú, el pasado martes.

Concretamente, el hecho fue atribuido por el Frente de Guerra Nororiental, quien dijo que los uniformados fueron detenidos en el Sector de El Tablazo.

Esa guerrilla aseguró que los uniformados se encuentran en buen estado de salud y agregaron que en los próximos días, dependiendo de las operaciones militares, negociarán las condiciones de su liberación.

El secuestro se presentó el pasado martes 6 de enero, cuando los uniformados se movilizaban como pasajeros en un bus de servicio público.

Se trata de Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera.

Por información que permita dar con la captura de los responsables y buscar su liberación, el comandante de la Policía general William Rincón ofreció 200 millones de pesos.

“Hacemos un llamado urgente y categórico a respetar la vida, la integridad y los derechos fundamentales de nuestros compañeros. Nada justifica el secuestro. Nada justifica atentar contra la dignidad humana ni la paz del país”, expresó el director de la Policía.

