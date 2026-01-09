Exmagistrados le exigen a Benedetti retractarse por señalar a las cortes de formar parte de un “Estado fallido” y de ser “narcos”

Exmagistrados del Consejo de Estado le reclamaron este jueves al ministro del Interior, Armando Benedetti, una retractación pública por los mensajes que publicó en X, en los que asoció a las altas cortes con el narcotráfico y habló de un “Estado fallido”, en medio de la controversia por la captura de Nicolás Maduro y el aumento de la tensión diplomática con Estados Unidos.

El documento se conoció después de que Benedetti publicara, el pasado 5 de enero, un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el que cuestionó a los presidentes de las cortes por no pronunciarse frente a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre una eventual operación militar en Colombia.

En ese mensaje, el ministro recriminó a los magistrados sobre su “silencio” ante una “amenaza de invasión militar”. También, los acusó de actuar con “cobardía”.

“Colombia no es un Estado fallido. Miembros del Estado también son los presidentes de las Cortes y el Congreso de la República quienes tienen por mandato constitucional defender la independencia nacional. Su silencio ante la amenaza de una invasión militar, además de demostrar su cobardía y su oposición al Gobierno, aceptan que hacen parte de ese Estado fallido y son narcos, van en contra de las razones de Estado y de la patria y estarían de acuerdo que ellos, miembros del Estado, no tienen legitimidad”, escribió el ministro.