Gobernador de Nariño responde a De la Espriella tras advertencia: “Mis convicciones ideológicas no las voy a cambiar”

El presidente Abelardo de la Espriella les hizo una fuerte advertencia a los gobernadores del país para que no realizaran ningún tipo de negociación clandestina con grupos criminales durante su gobierno.
Sin embargo, algo llamó la atención cuando De la Espriella se refirió exclusivamente al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, a quien le dijo que que tenía los ojos puestos sobre él.
“Quiero hacer una advertencia muy clara: ningún gobernador ni alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas. Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia”, dijo De la Espriella durante la Cumbre de Gobernadores ‘El Milagro de las Regiones’, realizada este 4 de septiembre en Mompox, Bolívar.