Ya son 23 los incendios forestales registrados en el Oriente antioqueño por el fenómeno de El Niño

La temporada de calor ya empieza a reflejarse en las cifras ambientales del Oriente antioqueño. La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) informó que, desde el inicio de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, se han atendido 23 incendios de cobertura vegetal en distintos municipios de su jurisdicción.

Las emergencias se han concentrado en Concepción, El Peñol, Guatapé, Marinilla, Abejorral, Sonsón, San Vicente Ferrer, El Santuario y El Carmen de Viboral, donde las llamas han afectado tanto ecosistemas naturales como zonas dedicadas a actividades agropecuarias y forestales.

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De acuerdo con el reporte de la autoridad ambiental, entre las áreas impactadas se encuentran bosques nativos, rastrojos, pastizales, cultivos y plantaciones forestales, recursos que se vuelven especialmente vulnerables durante los periodos de altas temperaturas y baja humedad.

Ante este panorama, Cornare reiteró que la principal herramienta para evitar que las emergencias aumenten es la prevención. La entidad recordó que durante esta época cualquier quema, por pequeña que parezca, puede salirse de control debido a las condiciones secas que predominan en la región.

“En las condiciones actuales no se deben realizar quemas a cielo abierto ni quemas controladas, porque cualquier descuido puede desencadenar un incendio de grandes proporciones. También es fundamental que los municipios reporten oportunamente cada emergencia para fortalecer el monitoreo, la coordinación institucional y la toma de decisiones frente a esta temporada”, dijo Diana Henao García, directora general (e) de Cornare.