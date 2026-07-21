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Ya son 23 los incendios forestales registrados en el Oriente antioqueño por el fenómeno de El Niño

Las emergencias se han concentrado en Concepción, El Peñol, Guatapé, Marinilla, Abejorral, Sonsón, San Vicente Ferrer, El Santuario y El Carmen de Viboral.

  • La entidad recordó que durante esta época cualquier quema, por pequeña que parezca, puede salirse de control debido a las condiciones secas que predominan en la región. FOTO Cornare.
    La entidad recordó que durante esta época cualquier quema, por pequeña que parezca, puede salirse de control debido a las condiciones secas que predominan en la región. FOTO Cornare.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La temporada de calor ya empieza a reflejarse en las cifras ambientales del Oriente antioqueño. La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) informó que, desde el inicio de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, se han atendido 23 incendios de cobertura vegetal en distintos municipios de su jurisdicción.

Las emergencias se han concentrado en Concepción, El Peñol, Guatapé, Marinilla, Abejorral, Sonsón, San Vicente Ferrer, El Santuario y El Carmen de Viboral, donde las llamas han afectado tanto ecosistemas naturales como zonas dedicadas a actividades agropecuarias y forestales.

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De acuerdo con el reporte de la autoridad ambiental, entre las áreas impactadas se encuentran bosques nativos, rastrojos, pastizales, cultivos y plantaciones forestales, recursos que se vuelven especialmente vulnerables durante los periodos de altas temperaturas y baja humedad.

Ante este panorama, Cornare reiteró que la principal herramienta para evitar que las emergencias aumenten es la prevención. La entidad recordó que durante esta época cualquier quema, por pequeña que parezca, puede salirse de control debido a las condiciones secas que predominan en la región.

“En las condiciones actuales no se deben realizar quemas a cielo abierto ni quemas controladas, porque cualquier descuido puede desencadenar un incendio de grandes proporciones. También es fundamental que los municipios reporten oportunamente cada emergencia para fortalecer el monitoreo, la coordinación institucional y la toma de decisiones frente a esta temporada”, dijo Diana Henao García, directora general (e) de Cornare.

Las afectaciones provocadas por estos incendios ya comienzan a sentirse tanto en el ambiente como en las comunidades. Además del peligro que representan para viviendas y otras infraestructuras rurales, varias fuentes hídricas han resultado comprometidas.

Uno de los casos ocurrió en el municipio de Concepción, donde un nacimiento de agua del que dependen alrededor de diez familias sufrió afectaciones a causa de las llamas.

La autoridad ambiental advirtió que este tipo de emergencias trasciende la pérdida de vegetación.

Cada incendio genera impactos sobre la fauna y la flora, deteriora la calidad de los suelos, reduce la disponibilidad de agua y deja condiciones propicias para que nuevos focos de incendio puedan originarse o reactivarse con mayor facilidad.

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Precisamente, semanas antes del incremento de estas emergencias, Cornare había emitido una alerta preventiva por las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

En ese momento, la corporación invitó a las administraciones municipales, los organismos de gestión del riesgo, los sectores productivos y la ciudadanía a reforzar las estrategias de prevención y preparación frente al aumento del riesgo de incendios y otros eventos derivados de la temporada seca.

Recomendaciones clave

Ante este panorama, Cornare insistió en la importancia de reforzar las acciones de prevención para disminuir la probabilidad de nuevos incendios forestales y preservar los ecosistemas durante la actual temporada seca. Entre las recomendaciones más importantes se destacan:

- Abstenerse de realizar quemas a cielo abierto o eliminar residuos mediante el uso del fuego.

- Evitar el uso de pólvora, globos, pilas luminiscentes y otros elementos inflamables en áreas forestales.

- Disponer adecuadamente los residuos para evitar la generación de incendios.

- No dejar materiales inflamables expuestos a cielo abierto.

- Hacer un uso responsable y eficiente del recurso hídrico.

- Proteger la fauna y la flora silvestres.

A su vez, Cornare continúa fortaleciendo la capacidad de respuesta en la región mediante un trabajo coordinado con los organismos de socorro y diferentes instituciones.

Entre las medidas implementadas se encuentran el fortalecimiento de la Brigada Forestal del Oriente —certificada por la Dirección Nacional de Bomberos—, la entrega de equipos a los cuerpos de bomberos de varios municipios y la articulación de esfuerzos para atender de manera oportuna los incendios forestales.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos incendios forestales se han registrado en la región Cornare?
Hasta el momento se han reportado 23 incendios de cobertura vegetal en municipios de la jurisdicción de Cornare, una cifra que refleja el impacto de la temporada seca asociada al fenómeno de El Niño.
¿Qué municipios del Oriente antioqueño han resultado afectados?
Las emergencias se han presentado en Concepción, El Peñol, Guatapé, Marinilla, Abejorral, Sonsón, San Vicente Ferrer, El Santuario y El Carmen de Viboral.
¿Qué recomendaciones hace Cornare para prevenir incendios forestales?
La autoridad ambiental recomienda no realizar quemas para limpiar terrenos, evitar fogatas en zonas rurales o boscosas, no arrojar colillas de cigarrillo ni residuos inflamables y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a los organismos de emergencia.
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