Gobierno Petro aumentó en tres años contratación por servicios en 7.000 cargos que suman 19,3 billones de pesos

Una nueva denuncia sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta vez apunta al crecimiento acelerado de la contratación temporal por prestación de servicios (que no hace parte de la nómina fija ni de los funcionarios de carrera del Estado) en varios ministerios.
En términos de personal, el número de personas vinculadas bajo esta modalidad pasó de 11.851 a 18.685, lo que supone la creación aproximada de 7.000 nuevos cargos temporales. Para dimensionar el impacto presupuestal, Castellanos señala que el aumento equivale a casi la mitad de los $16 billones que el Gobierno buscaba recaudar con su más reciente reforma tributaria.
De acuerdo con una auditoría independiente, el valor de estos contratos pasó de $12,1 billones en 2022 a $19,3 billones en 2025. Los cuestionamientos fueron dados a conocer por José David Castellanos, experto en gestión pública y candidato a la Cámara por el partido Nuevo Liberalismo, quien denunció además que dichos ajustes entre un año y otro representó un aumento de $7,2 billones en apenas tres años.
La investigación analizó más de 105.000 contratos registrados en las plataformas Secop I y Secop II, correspondientes a todos los ministerios y entidades del nivel central. Según Castellanos, el incremento no solo implica un mayor gasto público, sino una expansión masiva de contratación discrecional, con impactos fiscales, administrativos y laborales.