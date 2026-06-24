“Termina el gobierno Petro y sentimos que esos compromisos no han avanzado”: pueblo Misak llega a Bogotá para buscar acuerdos

En la madrugada del 23 de junio, 23 vehículos —incluyendo chivas— llegaron a Bogotá en caravana. En medio del frío y la oscuridad de la capital, 500 miembros de la comunidad indígena Misak llegaron desde Piendamó (Cauca) para hablar con el Gobierno Nacional y firmar acuerdos antes de que termine la administración de Gustavo Petro.

Es decir, queda poco más de un mes para lograrlo. Y pocos días para que los consensos queden en el empalme con la delegación del presidente electo, Abelardo de La Espriella. La reunión inició a las 9:00 de la mañana.

En declaraciones a Blu Radio, el gobernador indígena Luis Eduardo Tunubala aseguró: “Ya termina el gobierno Petro y sentimos que esos compromisos no han avanzado”. Pero, ¿cuáles son los compromisos y qué necesita la comunidad?

Los manifestantes llegaron desde el resguardo La María. Y lo que piden gira en torno a los derechos colectivos y compromisos territoriales previamente pactados que la comunidad reclama como incumplidos.

En concreto, lo que piden es que el Estado formalice sus territorios y que compren las tierras que prometieron al llegar al poder. No es la primera vez que realizan una movilización de este tamaño por la misma razón: en mayo también llegaron