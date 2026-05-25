¿Después de todo este tiempo? Sí, Harry Potter cumple 25 años y regresa a los cines

La película que llevó por primera vez a millones de personas a la plataforma 9¾ cumple un cuarto de siglo. Warner Bros, prepara funciones especiales, material inédito, experiencias para los fanáticos y el regreso a Hogwarts en televisión con la nueva serie de HBO. “After all this time? (...) Always.” Pocas frases del cine han logrado atravesar generaciones como ese diálogo entre Severus Snape y Albus Dumbledore. Veinticinco años después del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, Warner Bros está convencida de que la respuesta sigue siendo la misma.

Entérese: Conozca la nueva cara de Harry Potter y más detalles de la serie que viene La compañía esta convirtiendo el 2026 en una gran celebración del universo creado por J.K. Rowling, una franquicia que marcó a quienes crecieron con los libros y las películas, y que también se transformó en una de las propiedades más lucrativas de la historia del entretenimiento ya que las ocho películas recaudaron más de 7.700 millones de dólares en todo el mundo y ahora se preparan para dar paso a una nueva generación de espectadores. La estrategia quedó en evidencia durante el Licensing Summit 2026 de Warner Bros Discovery Global Consumer Products realizado en Colombia, donde la empresa presentó sus principales apuestas para la región.

Según reveló en exclusiva The Hollywood Reporter, Warner Bros prepara una programación mundial que se extenderá durante buena parte del año, habrá eventos temáticos, productos conmemorativos, celebraciones del cumpleaños de Harry el próximo 31 de julio y una nueva edición de “Regreso a Hogwarts”, la cita anual que reúne a miles de seguidores de la saga alrededor del mundo. Le puede interesar: Con Harry Potter, Mario Bros y dragones: así es el nuevo parque que revoluciona Orlando Uno de los momentos más esperados llegará a finales de agosto, cuando Harry Potter y la piedra filosofal regrese a los cines. La reedición incluirá diez minutos de material detrás de cámaras que nunca se ha proyectado en pantalla grande, un guiño dirigido tanto a quienes vieron la película en 2001 como a quienes apenas están descubriendo el universo mágico.

Fotografía tomada hace 25 años durante la producción de “Harry Potter y la piedra filosofal” Foto: redes sociales

La celebración también se trasladará a los estudios de Warner en Londres y Tokio, así como a los parques temáticos de Universal, donde se preparan experiencias especiales relacionadas con la cerveza de mantequilla y otras tradiciones del Mundo Mágico.

El regreso a Hogwarts ya empezó

La nostalgia es una pequeña parte del plan, pues mientras celebra el pasado, Warner también prepara el futuro de la franquicia. Este pasado domingo 24 de mayo HBO Max publicó un nuevo adelanto de la serie basada en las novelas originales, una producción llamada a convertirse en una de las mayores apuestas de la plataforma en los próximos años. Lea también: Así va el elenco de la nueva serie de Harry Potter, ¿quién es quién en Hogwarts?

Las imágenes muestran escenas conocidas para los lectores de los libros, pero que apenas tuvieron espacio en las películas, entre ellas aparecen secuencias relacionadas con los partidos de quidditch, un elemento que muchos seguidores consideraban insuficientemente explorado en la adaptación cinematográfica ya que tenía mucho más protagonismo en los libros.

Esta serie se estrenará el próximo 25 de diciembre y promete una adaptación mucho más extensa y fiel de las novelas, aprovechando el formato televisivo para desarrollar personajes y tramas que quedaron fuera de la gran pantalla. La expectativa es tan alta que en redes sociales muchos fanáticos interpretaron el reciente adelanto como una declaración de intenciones. En palabras más fieles a su autora J.K. Rowling es casi un “Señor Potter, esperamos grandes cosas de usted”.

Además como parte de las celebraciones por los 25 años de Harry Potter y la piedra filosofal, Warner Bros llevará a la pantalla grande las ocho películas de la saga original en una exhibición especial que se realizará en distintos países entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre. La conmemoración permitirá a los fanáticos revivir la historia completa del joven mago desde su llegada a Hogwarts hasta el desenlace de la batalla contra Voldemort. Conozca: Harry Potter, la serie de HBO, ya tiene su primer tráiler Las proyecciones se realizarán en distintos países de Latinoamérica, aunque la compañía aún no ha confirmado el listado definitivo de salas y países participantes.

Las otras apuestas de Warner para 2026

Aunque el joven mago concentra buena parte de la atención, no es el único nombre en los planes de Warner para los próximos meses. La compañía también confirmó el impulso promocional alrededor de Supergirl, uno de los próximos proyectos de DC Studios, además del lanzamiento de Looney Tunes Gokko y de una nueva serie live action de Scooby-Doo, que buscará posicionarse de cara a la temporada de Halloween. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.