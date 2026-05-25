El regreso de ‘Chica Vampiro’: Greeicy Rendón generó revuelo al hablar de un posible retorno de la icónica producción

La cantante y actriz Greeicy Rendón habló sobre un posible regreso de Chica Vampiro durante una entrevista con Roberto Cardona para Los 40 Colombia, realizada en medio de la promoción de su nuevo álbum Candela en Cali. La artista recordó el impacto que tuvo la serie juvenil estrenada en 2013 en el inicio de su carrera musical y reveló que existe la posibilidad de desarrollar una película basada en la producción que protagonizó como Daisy O’Brian. Lea también: Condenaron a 12 años de cárcel a los cinco escoltas del papá de Greeicy Rendón por torturar a trabajadores de una finca En la conversación, Rendón explicó que su experiencia en la serie fue determinante para tomar la decisión de dedicarse profesionalmente a la música. La artista señaló que las presentaciones, coreografías y canciones incluidas en el proyecto televisivo marcaron el rumbo de su carrera y despertaron su interés por los escenarios y las giras. “Daisy O’Brian, que era el personaje de Chica Vampiro, no tuvo que ver nada con mi nombre artístico, pero sí tuvo que ver con la decisión de hacer música. Porque en esa serie actuábamos, bailábamos y cantábamos”, expresó la cantante. La producción, emitida originalmente en 2013, se convirtió en uno de los proyectos más reconocidos de la televisión juvenil colombiana. En la historia, Greeicy interpretó a una adolescente que debía dividir su vida entre el mundo humano y el vampírico mientras intentaba convertirse en cantante.

La cantante recordó que Daisy O’Brian marcó su decisión de dedicarse a la música. FOTO: Redes sociales

Greeicy habló sobre una posible película de ‘Chica Vampiro’

Durante la entrevista, la artista confirmó que existe una conversación abierta sobre el regreso de la historia, aunque aclaró que el desarrollo del proyecto dependería de la disponibilidad del elenco original y de sus agendas profesionales. “Yo me montaba a ese escenario a cantar las canciones de la serie, las canciones de Chica Vampiro, y amé ese personaje. Y hoy te digo, hay la posibilidad por ahí de que se haga una película. Eso está sobre la mesa y yo me sueño, o sea, yo me sueño con hacer Chica Vampiro”, afirmó. La cantante también mencionó una idea inspirada en producciones cinematográficas animadas y dijo: “Yo quiero hacer Chica Vampiro University. Yo sé que va a pasar en algún momento de la vida”. Aunque no entregó fechas ni detalles de producción, las declaraciones generaron reacciones entre seguidores de la serie, quienes desde hace varios años han manifestado interés en un regreso de Daisy O’Brian a la pantalla. La artista también recordó cómo las giras promocionales de la serie influyeron en su decisión de enfocarse en la música. “Cuando nosotros hacíamos esas giras, antes de que empezara el show, la gente gritaba: ‘Daisy, Daisy’. Yo solo escuchaba las vocales. Yo escuchaba Greeicy. Y yo decía dios mío, esto que yo siento yo lo quiero sentir con mi música”, comentó.

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De la televisión a la música

Antes de consolidarse en la industria musical, Greeicy participó en diferentes producciones colombianas tras su paso por el programa Factor XS, concurso en el que apareció cuando tenía 13 años. Posteriormente actuó en títulos como Cuando salga el sol, La Pola, ¿Dónde está Elisa?, La prepago y Las Vega’s. Sobre esa etapa, recordó: “Fue mi trampolín (...) De ahí alguien me vio y me llevó a la televisión. Duré 10 años actuando, me enamoré de la actuación”. En los últimos años, la caleña concentró su carrera en la música con canciones como Brindemos, Amantes, Los besos y Más fuerte. Actualmente, la artista se encuentra promocionando Candela, un álbum que relaciona con sus raíces y su historia personal en Cali. Una de las canciones del proyecto, Limonar, hace referencia al barrio donde vivió parte de su infancia. “Cali es el lugar que me vio prender mi candela por primera vez. Aquí soñé, aquí crecí, aquí nací y quería estar hoy aquí. Este día que es el lanzamiento del álbum era especial estar en un lugar que me recordara quién soy, de dónde vengo”, indicó.

La revelación ocurrió durante la promoción de su nuevo álbum ‘Candela’ en Cali. FOTO: Instagram: @greeicy

La producción incluye colaboraciones con artistas como Mike Bahía y Rawayana. Sobre el vínculo con el público venezolano, señaló: “Yo últimamente ando enamorada de Venezuela. Siento que realmente la gente de Venezuela ha sido un público que ha apoyado mi música desde hace mucho tiempo”. Rendón también habló sobre sus inicios y la relación que mantuvo desde niña con la música y la actuación: “Crecí dentro de una familia muy humilde, yo me limité a no soñar tan grande porque sentía que no iba a tener ni las posibilidades ni los contactos. Pero sí, realmente yo vivía para la música. Yo me levantaba y yo cantaba todo el día, actuaba todo el día, bailaba todo el día”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.