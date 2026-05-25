El regreso de ‘Chica Vampiro’: Greeicy Rendón generó revuelo al hablar de un posible retorno de la icónica producción

La cantante y actriz Greeicy Rendón habló sobre un posible regreso de Chica Vampiro durante una entrevista con Roberto Cardona para Los 40 Colombia, realizada en medio de la promoción de su nuevo álbum Candela en Cali.
La artista recordó el impacto que tuvo la serie juvenil estrenada en 2013 en el inicio de su carrera musical y reveló que existe la posibilidad de desarrollar una película basada en la producción que protagonizó como Daisy O’Brian.
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En la conversación, Rendón explicó que su experiencia en la serie fue determinante para tomar la decisión de dedicarse profesionalmente a la música. La artista señaló que las presentaciones, coreografías y canciones incluidas en el proyecto televisivo marcaron el rumbo de su carrera y despertaron su interés por los escenarios y las giras.
“Daisy O’Brian, que era el personaje de Chica Vampiro, no tuvo que ver nada con mi nombre artístico, pero sí tuvo que ver con la decisión de hacer música. Porque en esa serie actuábamos, bailábamos y cantábamos”, expresó la cantante.
La producción, emitida originalmente en 2013, se convirtió en uno de los proyectos más reconocidos de la televisión juvenil colombiana. En la historia, Greeicy interpretó a una adolescente que debía dividir su vida entre el mundo humano y el vampírico mientras intentaba convertirse en cantante.