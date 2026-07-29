Gobierno alista la publicación de los primeros archivos desclasificados del extinto DAS

El Gobierno nacional avanza en la divulgación de los primeros documentos desclasificados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), luego de que el Archivo General de la Nación (AGN) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) concluyeran el proceso de anonimización del primer grupo de expedientes.

Según conocí Radio Caracol, la meta es que la entrega se realiza antes del 7 de agosto.

La desclasificación abarcará de manera gradual un fondo documental compuesto por 57.425 cajas que durante años permanecieron bajo reserva. De acuerdo con la información conocida, los documentos serán publicados progresivamente a través de las plataformas oficiales del Gobierno.

El procedimiento está definido en un decreto firmado en diciembre de 2025, que establece las etapas para hacer pública la información del desaparecido organismo de inteligencia.

Entre las tareas asignadas al Archivo General de la Nación se encuentran la organización, conservación, restauración, descripción y digitalización de los documentos, con el propósito de garantizar su preservación y facilitar el acceso ciudadano.

Como parte de este trabajo, el AGN también debe intervenir básicamente los archivos para retirar elementos como grapas, clips o ganchos metálicos que puedan afectar el estado del material documental.

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Por su parte, la Dirección Nacional de Inteligencia tomó la anonimización de los expedientes, un proceso que busca proteger la identidad de las personas cuyos datos aparecen en los archivos, sin impedir que la información pueda ser utilizada para fines de consulta, investigación o análisis.

Una vez concluidas estas etapas, el Archivo General será el encargado de poner los documentos a disposición del público mediante su publicación en formato digital.