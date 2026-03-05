“La burla y homofobia no son armas para conseguir votos”: La Gran Consulta respalda a Oviedo tras frase de De la Espriella

Un comentario del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella desató una fuerte controversia en la contienda electoral de 2026 y provocó que integrantes de La Gran Consulta salieran públicamente en defensa de Juan Daniel Oviedo, también aspirante y exdirector del Dane.
La polémica se originó en una entrevista concedida por De la Espriella a un canal de YouTube, donde fue consultado por su opinión sobre Oviedo. En tono burlesco e imitando su forma de hablar, el jurista lanzó expresiones “jocosas”. Sin embargo, el momento que generó mayor malestar llegó cuando afirmó: “A mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, jodido que lo arregle”.