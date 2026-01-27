MinSalud aseguró que no se arrepiente de decir que “los ricos también lloran” porque “mucha gente llora para engañar”

El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, ratificó su posición frente a las polémicas y recientes declaraciones sobre la crisis financiera del Hospital San Rafael de Itagüí, situación por la cual fue consultado con respecto a lo que pasa en todo el país. Le puede interesar: ¿Portazo a Cabal y Lafaurie? Centro Democrático defiende elección de Paloma Valencia y pide mantenerse “unidos y fuertes” En una entrevista, el líder de la cartera de salud en el país sostuvo que no se arrepiente de haber pronunciado la frase “los ricos también lloran”, señalando que sus palabras buscaron exponer problemas de fondo en la administración hospitalaria del país.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. FOTO: Colprensa

“No, no, de ninguna manera. No me arrepiento de haber dicho eso por una sencilla razón: hay que saber quién es el que está llorando, porque desafortunadamente lo que no se puede engañar es a la gente y hay mucha gente que llora para engañar”, expresó Jaramillo en Blu radio. Le puede interesar: De “los ricos también lloran” al debate sobre el poderío del ministro de Salud y su familia: “Un clan que ha vivido del Estado” La declaración inicial del ministro surgió como respuesta a las manifestaciones de Luis Fernando Arroyave Soto, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, quien lloró públicamente al describir la incapacidad del centro médico para pagar salarios. Ante esto, Jaramillo argumentó este lunes 26 de enero que su intención no fue minimizar el impacto en pacientes o trabajadores, sino “cuestionar la gestión de los recursos” por parte de las entidades prestadoras de salud.

Luis Fernando Arroyave Soto, gerente del hospital San Rafael. FOTO: Cortesía HSR

Críticas a la administración y la politiquería

Para el jefe de la cartera de Salud, las crisis en los hospitales públicos suelen ser el resultado de “manejos irregulares y la politiquería”, por lo que Jaramillo insistió en que las emociones no deben desviar la atención de las decisiones administrativas previas. “Usted no puede engañar a la gente llorando cuando usted ha manejado mal un hospital, cuando se lo ha entregado a la politiquería y cuando se lo han robado en varias ocasiones y toda la mayoría de los hospitales los han entregado. En muchas partes del país los han entregado a la voracidad de políticos y de gente corrupta, ineficiente e incapaz”, sostuvo el funcionario durante la entrevista radial. En contexto: “Los ricos también lloran”: ministro de Salud se lavó las manos al ser cuestionado por la crisis del hospital San Rafael de Itagüí El ministro utilizó su experiencia previa como gobernador del Tolima, alcalde de Ibagué y secretario de Salud de Bogotá para respaldar sus afirmaciones. Recordó casos específicos donde, según su versión, logró sanear instituciones que luego volvieron a entrar en crisis.

Luego habló de su labor en el Tolima. “Yo he sido gobernador y he sido alcalde y puede usted constatar qué fue lo que yo hice cuando fui gobernador: recuperé totalmente el Federico Lleras, lo puse a funcionar, lo dejé 0 kilómetros en todas las deudas. Y después de que yo me fui, no fueron capaces de administrarlo adecuadamente y se ha prestado para politiquería y corrupción”, detalló. Asimismo, se refirió a su paso por la alcaldía de Ibagué entre 2016 y 2019: “Lo mismo sucedió cuando fui alcalde entre 2016 y 2019, estaba el hospital en pésimas condiciones, lo levanté el hospital, lo fusioné los dos hospitales que había en uno y lo dejé saneado, y al mismo tiempo, dejé todo el personal de planta, bien administrado, con honorabilidad, con transparencia. Me fui yo y hoy tuvo que intervenir la Superintendencia por las deudas tan grandes, por la corrupción, y el abandono tan grande”.

El caso específico del Hospital San Rafael: rechazó las “lágrimas de cocodrilo”

Sobre la situación en Itagüí, Jaramillo reveló que existió un intento de apoyo financiero que no se materializó por problemas internos del hospital. Explicó que el Gobierno Nacional tenía destinados cerca de 2.000 millones de pesos para aliviar la deuda, pero los procesos legales del centro médico lo impidieron. “Por ejemplo, se le iba a dar 2.000 millones de pesos para cubrir parte de la deuda, que no es grande como sí puede ser grande en otras partes, y el señor dijo que no porque resulta que no ha sido capaz de levantar los embargos que tiene desde hace mucho tiempo ese lugar”, explicó. También le puede interesar: “Es un miserable”: fuertes críticas contra MinSalud tras polémica respuesta a la crisis en el hospital en Itagüí A pesar de la coyuntura, el ministro aseguró que la atención en el municipio continúa a través de otras instituciones: “Nosotros estamos cubriendo la gran mayoría de los servicios. Ellos (los pacientes) están yendo a otros, especialmente en Itagüí hay dos hospitales y los pacientes están yendo al hospital de Itagüí, que sí está funcionando bien, está siendo bien administrado”.

Jaramillo concluyó su intervención rechazando que se responsabilice al Ejecutivo por las deudas de los centros hospitalarios y calificó las reacciones de los directivos como una estrategia para evadir responsabilidades. “Aquí no pueden venir a llorar ciertas personas privilegiadas, que pertenecen a los estratos altos de este país, que entonces vienen con lágrimas a echarle la culpa al Gobierno nacional cuando lo que han hecho es administrar mal los hospitales”, señaló. Lea más: Petro “destruyó” el sistema de salud colombiano, dice prestigiosa revista británica Finalmente, sentenció que en casos como estos no se le puede echar la culpa a los demás cuando no se ha cumplido bien con el deber, por lo que rechazó las “lágrimas de cocodrilo” del gerente del centro médico de Itagüí.

Hospital San Rafael de Itagüí. FOTO: Cortesía HSR