¿Retaliación? SuperSalud inició auditoría al Hospital San Rafael tras choque entre su gerente y el ministro de Salud

Un grupo de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud arribó al Hospital San Rafael de Itagüí para realizar una inspección.
Justo en medio de la controversia que sostuvo el gerente de esa IPS con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el Gobierno Nacional cumplió sus advertencias y llegó al lugar para efectuar una auditoría integral.
Le puede interesar: “Los ricos también lloran”: ministro de Salud se lavó las manos al ser cuestionado por la crisis del hospital San Rafael de Itagüí
Aunque la diligencia se ha realizado con hermetismo, fuentes cercanas a dicho proceso indicaron que la misma empezó desde el pasado 20 de enero, cuando una avanzada de funcionarios arribó a la institución para revisar su papelería, insumos y la atención a los pacientes.