¿Retaliación? SuperSalud inició auditoría al Hospital San Rafael tras choque entre su gerente y el ministro de Salud

Un grupo de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud arribó al Hospital San Rafael de Itagüí para realizar una inspección. Justo en medio de la controversia que sostuvo el gerente de esa IPS con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el Gobierno Nacional cumplió sus advertencias y llegó al lugar para efectuar una auditoría integral. Le puede interesar: “Los ricos también lloran”: ministro de Salud se lavó las manos al ser cuestionado por la crisis del hospital San Rafael de Itagüí Aunque la diligencia se ha realizado con hermetismo, fuentes cercanas a dicho proceso indicaron que la misma empezó desde el pasado 20 de enero, cuando una avanzada de funcionarios arribó a la institución para revisar su papelería, insumos y la atención a los pacientes.

La diligencia aparece luego de que el gerente de esa entidad, Luis Fernando Arroyave, y el ministro de Salud se vieran involucrados en una dura controversia por cuenta de la crisis financiera por la que atraviesa la red hospitalaria del departamento. La polémica inició desde el pasado jueves 15 de enero, cuando el gerente Arroyave participó de una rueda de prensa liderada por la Secretaría de Salud de Antioquia en la que se emitió una alerta pública por la creciente cartera de las EPS con la red hospitalaria, en su mayoría por cuenta de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional. Lea también: Las otras veces en que Guillermo Jaramillo ha sido indolente con la crisis de salud En medio de la presentación de las cifras, y durante una ronda de preguntas de los medios de comunicación, el gerente Arroyave se quebró y denunció que la entidad no ha podido pagarles a sus empleados desde hace más de cuatro meses.

“El año pasado la gente se me desmayaba del hambre y de mi propio pecunio saqué para repartir mercados. La gente ha tenido que recurrir a los pagadiarios. Las entidades de salud están bloqueadas por la banca porque somos ‘malas pagas’, pero no es porque queramos, es porque no nos pagan”, explicó el gerente. A renglón seguido, la secretaria de Salud, también le exigió a la Superintendencia de Salud cumplir con su función de vigilancia y garantizar que los recursos fluyan adecuadamente por el sistema, evitando que los prestadores sean los que sufran de iliquidez. Siga leyendo: Salas de urgencias de 27 hospitales de Antioquia superaron el 100% de ocupación El pasado lunes, en medio del debate público que generó la denuncia, el ministro de Salud fue confrontado en Caracol Radio por la situación y se lavó las manos diciendo que la crisis de esa entidad no era responsabilidad del Gobierno Nacional.