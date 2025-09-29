Gustavo Bolívar se fue duro contra Daniel Quintero y habló de ofrecimientos: “Eso no es gratis, hay mucha plata”

El exsenador Gustavo Bolívar lanzó fuertes críticas contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, tras su ingreso a la consulta del Pacto Histórico prevista para octubre.
En entrevista con Blu Radio, Bolívar aseguró que la llegada de Quintero ha venido generando divisiones dentro de la izquierda y respaldos de sectores políticos, al parecer motivados por el movimiento de “mucha plata”.
El también exdirector del Departamento para la Prosperidad Social, quien recientemente renunció a participar en la consulta para apoyar al senador Iván Cepeda, afirmó que el ingreso de Quintero transformó lo que debía ser una competencia interna de la izquierda en “un frente amplio chiquito”, donde aparecieron apoyos de casas políticas conservadoras y liberales.
Cabe recordar que el pasado viernes el Pacto Histórico por fin definió quiénes son las figuras políticas que tendrán espacio en la consulta interna de octubre, que son Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho.
“Es que a mí lo que me parece la incoherencia de la izquierda es que líderes que me han acompañado varios años, que yo consideraba que eran muy firmes, de repente dejan de contestarme el teléfono y después aparecen en las redes sociales apoyando a Quintero. Eso no es gratis, hay mucha plata porque son líderes que también necesitan plata para funcionar y nosotros nunca les damos, porque no hacemos ese tipo de política”, dijo.
Bolívar reconoció que Gustavo Petro busca evitar una consulta con baja participación que debilite la percepción del movimiento. Sin embargo, criticó que se permita competir a Quintero.