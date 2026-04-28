En medio del escándalo, Angie Rodríguez seguirá en el Gobierno, al menos por ahora

Este fin de semana, este diario anticipó que el presidente Gustavo Petro le pediría la renuncia a Angie Rodríguez como gerente del Fondo Adaptación. Sin embargo, tras una reunión en Casa de Nariño este lunes, el presidente estaría pensando su decisión. Por ahora, Rodríguez sigue en el cargo.
La semana pasada, la funcionaria reveló una serie de escándalos que tienen que ver con presunta corrupción y extorsión en el anillo más próximo a Petro. Mencionó nombres como el de Juliana Guerrero, involucrada en el escándalo por presunta compra de títulos de la Fundación Universitaria San José, y el director de la UNGRD Carlos Carrillo.