Gobierno Petro frenó retiro de condecoraciones a militares que confesaron en JEP ‘falsos positivos’

La Secretaría Jurídica de la Presidencia devolvió el proyecto de decreto con el que el Ministerio de Defensa buscaba retirar las condecoraciones militares otorgadas a uniformados que reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.

El documento, firmado el 8 de mayo pasado por el asesor jurídico Rubén Darío Calderón Jaramillo, argumenta que la normativa vigente no permite quitar medallas con base en decisiones de la JEP, pues el Decreto 1070 de 2015 solo contempla esa posibilidad cuando existen condenas emitidas por la justicia ordinaria o la justicia penal militar.

La iniciativa del Ministerio de Defensa surgió tras los reconocimientos de responsabilidad ante la JEP de 12 militares del Batallón La Popa, en Valledupar, quienes admitieron su participación en el asesinato de al menos 135 civiles entre 2002 y 2005 para presentarlos falsamente como bajas en combate.

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Entre los uniformados involucrados están oficiales y suboficiales que reconocieron públicamente haber participado en secuestros, asesinatos y montajes operacionales, en un esquema que incluía incentivos por resultados militares.

El proyecto buscaba retirar las distinciones como medida de reparación simbólica para las víctimas y como garantía de no repetición.

Sin embargo, la Secretaría Jurídica sostuvo que los exhortos de la JEP no constituyen órdenes judiciales suficientes para revocar condecoraciones. En su respuesta, señaló que “el llamamiento o apremio no puede confundirse con una orden judicial”.

La decisión generó críticas de organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, quienes consideran contradictorio que militares que ya reconocieron crímenes de guerra mantengan honores otorgados por el Estado.

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El caso revive el debate sobre el alcance jurídico de las decisiones de la JEP y sobre las medidas simbólicas de reparación en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Según cifras actualizadas de la JEP, al menos 7.837 personas fueron asesinadas entre 1990 y 2016 para ser presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate. El 82 % de esos casos habría ocurrido entre 2001 y 2008.