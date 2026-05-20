Foto inédita de la JEP revive los nexos entre paramilitares y Fuerza Pública en la Operación Orión

Una fotografía inédita, expuesta en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), revivió los crímenes perpetrados durante la Operación Orión en la comuna 13 de Medellín, hace ya 14 años.
El documento gráfico muestra a dos hombres con camuflado militar, que portaban capuchas negras y fusiles, los cuales caminaban por una de las vías del sector en plena intervención de las autoridades.
Los magistrados le pusieron de presente el documento al general (r) Mario Montoya, excomandante del Ejército Nacional y excomandante de la Cuarta Brigada durante la citada operación. El oficial retirado participa en las audiencias para esclarecer los nexos de la Fuerza Pública con los paramilitares en ese y otros casos ocurridos en Antioquia.
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La evidencia al parecer contradice una versión de Montoya, quien dijo que los encapuchados que participaron en Orión eran guías, que cubrían su rostro por seguridad y no podían portar armas.