Insultos y descalificaciones: la reacción de Petro tras accidente

Que si el avión era “chatarra” o no, que si hubo intentos de reemplazarlo o no, que si fue comprado o donado. Ninguna de esas discusiones hoy les devolverá la vida a los 69 —hasta ahora confirmados— militares que murieron en el accidente del Hércules.
El mismo avión del que el presidente Gustavo Petro intenta tomar distancia, aunque difícilmente podrá hacerlo del todo porque, según una denuncia del electo representante a la Cámara Daniel Briceño, había sido sometido a una inspección mayor en 2021 y posteriormente recibido a satisfacción por su propio gobierno en diciembre de 2023, lo que vuelve más compleja la discusión sobre responsabilidades. Ese mantenimiento, además, les costó a los colombianos $11.558 millones.
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