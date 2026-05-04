Presidente del Senado frena a Petro por solicitud de control a congresistas: “No tiene competencia”

La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo alcanzó un nuevo pico este fin de semana. El presidente del Senado, Lidio García, rechazó de forma tajante la solicitud del presidente Gustavo Petro, quien pidió reportar las inasistencias de los congresistas al Consejo de Estado para posibles sanciones. García invocó la separación de poderes, recordándole al mandatario que el control sobre la asistencia de los legisladores es una facultad exclusiva y autónoma del Congreso de la República. A través de un mensaje en X (antes Twitter), el líder del Senado marcó una línea clara frente a lo que considera una injerencia del Jefe de Estado en las dinámicas internas de la corporación. “Con el respeto debido, le recuerdo que usted no tiene competencia para verificar quórum ni fiscalizar las asistencias de los congresistas”, afirmó García.

Para el senador, la solicitud de Petro desconoce la estructura constitucional de Colombia, donde cada rama del poder público debe operar sin vigilancias externas, sobre todo del Ejecutivo. “El Congreso es una rama autónoma e independiente del poder público (...) la vigilancia de las asistencias es asunto interno nuestro”, añadió. Pese al roce por el control de quórum, García aseguró que el Congreso no bloqueará la agenda gubernamental, siempre y cuando se respeten los tiempos y procedimientos legales establecidos para los mensajes de urgencia enviados por la Casa de Nariño. “El Gobierno puede enviar mensajes de urgencia, y los tramitaremos conforme a la ley”, dijo, al tiempo que dijo: “Reitero nuestra disposición a debatir los proyectos prioritarios dentro del marco constitucional”.

¿Qué dijo Petro?

La respuesta de García vino después que el presidente Gustavo Petro le solicitara a los presidentes de Senado y Cámara “pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias”. Señaló que: “El gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo a las normas”.

Lo que dijo el presidente de la Cámara

Contrario a la postura del Senado, en la Cámara de Representantes la petición de Gustavo Petro fue recibida con aceptación. Su presidente, Julián López, se alineó con la propuesta de enviar los reportes de ausentismo al Consejo de Estado para garantizar que se cumplan las jornadas de trabajo. “Estoy de acuerdo. He sido insistente desde la mesa directiva en que la Cámara debe trabajar hasta el último minuto por Colombia”, le contestó López al presidente. El representante enfatizó que el cumplimiento de las funciones legislativas es una obligación innegociable frente a las reformas estructurales que cursan en el Congreso. “Cumplirle al país no es opcional, es nuestro deber. Los mensajes de urgencia del Gobierno deben tramitarse con rigor y respeto por las normas. Como usted lo señala, hay reformas clave que no pueden esperar”, concluyó.