Presidente del Senado frena a Petro por solicitud de control a congresistas: “No tiene competencia”

La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo alcanzó un nuevo pico este fin de semana. El presidente del Senado, Lidio García, rechazó de forma tajante la solicitud del presidente Gustavo Petro, quien pidió reportar las inasistencias de los congresistas al Consejo de Estado para posibles sanciones.
García invocó la separación de poderes, recordándole al mandatario que el control sobre la asistencia de los legisladores es una facultad exclusiva y autónoma del Congreso de la República.
A través de un mensaje en X (antes Twitter), el líder del Senado marcó una línea clara frente a lo que considera una injerencia del Jefe de Estado en las dinámicas internas de la corporación.
“Con el respeto debido, le recuerdo que usted no tiene competencia para verificar quórum ni fiscalizar las asistencias de los congresistas”, afirmó García.