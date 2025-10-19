La seguidilla de mensajes con la que Petro respondió a Trump: lo llamó “ignorante” y le dijo que “está engañado por sus asesores”

El presidente Gustavo Petro respondió este domingo a las declaraciones de Donald Trump, quien lo acusó de liderar y promover el narcotráfico en Colombia, mientras anunció la suspensión inmediata de la ayuda económica de Estados Unidos al país.
“Trump está engañado de sus logias y asesores. Le recomiendo leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”, escribió Petro en X. El mandatario colombiano aseguró ser uno de los principales enemigos de la lucha del narcotráfico en el país: “fui yo, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia”.