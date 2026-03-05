Candidata a Senado negó que exconcejal detenido con $400 millones le haga campaña

La captura en una vía de Córdoba al exconcejal de Montelíbano, Misael Augusto Villarreal, prendió las alertas por posible compra de votos en ese departamento. Así mismo, puso a sus aliados políticos a dar respuestas, pues fue capturado con $400 millones en efectivo en medio de un operativo del Plan Democracia de cara a las próximas elecciones legislativas. Le puede interesar: Incendiaron el carro de candidato al Congreso por el Centro Democrático: “es culpa de este Gobierno”. Una de ellas es la representante a la Cámara por ese departamento, Ana Paola García Soto (Partido de la U), quien actualmente aspira dar el salto al Senado con el respaldo de Villareal. En un comunicado, la congresista dijo que el del excabildante es “uno de esos tantos respaldos” y lo calificó como un “destacado profesional transparente vinculado a una multinacional”.

Así mismo, García explicó que vivió “más de 13 años en el municipio de Montelíbano y allí presté mis servicios como abogada de la Alcaldía hace varios años” y que “la comunidad conoce mi trayectoria profesional y mi vida familiar”. Por eso, señaló que en las actuales elecciones “miles” le han brindado respaldo “por ser la única candidata de esa región”. Por otro lado, añadió que la detención del exconcejal Villarreal no tiene relación con su campaña y que “no fue detenido en acciones proselitistas a mi favor ni en desarrollo de alguna actividad relacionada”. “Las cuentas de mi campaña han sido reportadas a la autoridad electoral, cumpliendo estrictamente la normatividad”, puntualizó la candidata.

Vale recordar que la Policía reportó que la captura se presentó en la vía que comunica a Montería con Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio. Allí los uniformados le hicieron la señal de pare al vehículo, en el que viajaba una pareja, y al revisarlo encontraron $434’700.000 en efectivo dentro de un bolso negro. Amplíe la noticia: Exconcejal de Córdoba fue capturado con más de $400 millones; investigan si era para compra de votos El informe policial agregó que “además del dinero, fueron incautados dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades como parte del proceso investigativo para establecer el origen y la destinación final de los recursos”. “Al momento del procedimiento, los ocupantes del vehículo no lograron justificar ni acreditar de manera clara la legalidad ni la procedencia de los recursos transportados”, recalcó la institución, que añadió que la pareja será judicializada por el cargo de lavado de activos.

Los detenidos fueron identificados como Misael Augusto Villarreal y Virginia Rosa Urango, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía. Misael Augusto Villarreal había sido elegido como concejal de Montelíbano por el partido de la U., para el periodo 2024–2027, pero en agosto de 2025 perdió su investidura por decisión del Consejo de Estado, debido a que no reportó un conflicto de intereses en la elección del secretario de la corporación.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Misael Augusto Villarreal y por qué es noticia? Es un exconcejal de Montelíbano (Córdoba) que perdió su investidura en 2025. Fue capturado en marzo de 2026 transportando $434 millones en efectivo sin justificar, presuntamente para financiar actividades electorales ¿Qué dijo la candidata Ana Paola García sobre el dinero incautado? La candidata aseguró que el dinero no tiene relación con su campaña y que sus cuentas han sido reportadas estrictamente. Admitió que Villarreal apoya su candidatura, pero defendió su trayectoria profesional.