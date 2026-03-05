x

Grupo Gilinski entra a GeoPark con inversión de US$107 millones y se convierte en su mayor accionista

El Grupo Gilinski adquirió cerca del 20% de GeoPark tras una inversión de US$107 millones a través de Colden Investments. La operación le permite convertirse en el principal accionista de la petrolera y respaldar su estrategia de crecimiento en América Latina.

  • La inversión liderada por Jaime Gilinski y Gabriel Gilinski convierte al grupo en el mayor accionista de GeoPark. FOTO: CORTESÍA
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El Grupo Gilinski dio un paso clave en el sector energético tras concretar una inversión estratégica en GeoPark por US$107 millones, operación con la que se convirtió en el principal accionista de la petrolera con cerca del 20% de las acciones en circulación.

La inversión se realizó a través de Colden Investments S.A., una afiliada del grupo, que adquirió 12.876.053 nuevas acciones ordinarias de GeoPark a US$8,31 por acción mediante una transacción de inversión privada en capital público (PIPE). Con el cierre del acuerdo, la firma pasa a ser el mayor accionista de la compañía.

La operación fue liderada por los empresarios Jaime Gilinski y Gabriel Gilinski, y abre la puerta para que el grupo amplíe su participación hasta 32% de la compañía, además de permitirle nominar dos miembros en la junta directiva, incluido el ingreso inmediato de Gabriel Gilinski.

Apuesta por el crecimiento regional

De acuerdo con la compañía, la inversión refleja la confianza del grupo en la estrategia de crecimiento de GeoPark, que busca consolidarse como una plataforma energética independiente líder en América Latina.

La petrolera cuenta con una posición consolidada en Colombia y una presencia creciente en Argentina, donde avanza en el desarrollo de proyectos en la formación Vaca Muerta, considerada una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo.

Además, la compañía señaló que el nuevo socio estratégico respalda su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico, basada en disciplina de capital, excelencia técnica y la búsqueda de nuevas oportunidades en el sector energético regional.

Reconfiguración del accionariado

GeoPark explicó que la entrada del Grupo Gilinski se da tras un proceso en el que la empresa recibió interés de inversionistas que evaluaban posiciones accionarias relevantes, en medio de las decisiones adoptadas por su directorio para aumentar la escala de la compañía, fortalecer su perfil de crecimiento y construir una plataforma más diversificada.

La empresa destacó que el grupo inversionista tiene experiencia en procesos de transformación corporativa, recapitalización y supervisión estratégica de compañías que cotizan en bolsa.

Con esta operación, el Grupo Gilinski amplía su presencia empresarial en América Latina, sumando el sector energético a un portafolio que incluye inversiones en servicios financieros, alimentos, medios de comunicación, bienes raíces y consumo.

