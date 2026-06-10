Representante Arizabaleta radicó ante la Comisión auto sobre suspensión a Petro, ¿le dan los tiempos?

La representante investigadora encargada del proceso contra el presidente Gustavo Petro radicó ante la Comisión el auto que busca apartarlo del cargo por una presunta participación en política.

Según se conoció, la medida fue adoptada tras una evaluación jurídica orientada a garantizar el debido proceso “al presidente Gustavo Petro”.

Con esta nueva actuación, el expediente deberá ser estudiado por todos los magistrados que integran la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, instancia que tendrá la responsabilidad de pronunciarse sobre la procedencia, de ser así, de la medida.

Mientras se surte ese trámite, queda en suspenso la ejecución de cualquier decisión que implique la separación temporal del jefe de Estado de sus funciones.

Además, la representante investigadora se habría dispuesto a comunicar lo resuelto al presidente del Senado, Lidio García, quien sería la autoridad encargada de ejecutar una eventual suspensión del mandatario en caso de que esta hubiera quedado en firme.

Esta decisión, en vísperas de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este 21 de junio, en un balotaje muy reñido entre dos candidatos de polos ideológicos completamente diferentes, cae como un yunque en medio de la opinión pública. Y si bien, hasta el momento, esta decisión no tiene validez jurídica, sí es una nueva arista que se suma al ya convulso ambiente electoral.

En un vídeo, compartido por Última Hora Caracol, se ve a la representante Arizabaleta señalando que se encuentra trabajando para “determinar cómo le enviamos el Auto al presidente Lidio que es presidente del Senado”.