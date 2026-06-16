Mujer denuncia presunto hackeo tras viaje en taxi en Santa Marta: intentaron acceder a su Nequi

Lo que parecía ser un viaje de rutina en taxi terminó convirtiéndose en una experiencia que hoy genera preocupación en redes sociales. Una joven de Santa Marta denunció que, tras abordar un vehículo solicitado por aplicación, habría sido víctima de un presunto fraude digital que comprometió su línea telefónica, su cuenta de WhatsApp y el acceso a servicios financieros asociados a su número celular. La mujer relató su experiencia a través de un video publicado en redes sociales, donde aseguró que todo ocurrió luego de salir de una cena con amigas en el sector de Arrecifes. Según explicó, pidió un taxi para regresar a su vivienda en Gaira y durante el recorrido no notó nada extraño, salvo una parada que realizó el conductor para recibir un paquete. Fue en ese momento cuando comenzó a presentar problemas con su teléfono móvil. “Me quedé sin servicio”, contó la joven, quien inicialmente pensó que se trataba de las fallas de energía y conectividad registradas ese día en distintos sectores de la ciudad.

Al llegar a su destino, el problema persistía. La afectada aseguró que no tenía señal telefónica ni acceso a internet para realizar el pago del servicio a través de Nequi. Según su versión, el conductor le ofreció compartir datos móviles y le mostró un código QR para conectarse. Lea más: Superfinanciera lanza plataforma para identificar las estafas digitales en Colombia: así funciona La mujer afirmó que al escanear el código su celular comenzó a comportarse de manera extraña. “El celular literalmente se me pone modo avión, se me enloquece”, relató en el video. Aunque logró conectarse temporalmente a internet y pagar los 33.000 pesos del servicio, los inconvenientes continuaron incluso después de ingresar a su vivienda. Horas más tarde descubrió que personas desconocidas estaban utilizando su número telefónico para comunicarse con familiares y amigos. Según denunció, los responsables habrían tomado control de su cuenta de WhatsApp y comenzaron a pedir dinero a varios de sus contactos. Además, aseguró que intentaron acceder a aplicaciones financieras vinculadas a su línea celular, entre ellas Nequi. La joven sostiene que el incidente pudo estar relacionado con la clonación de una eSIM, una versión digital de la tarjeta SIM tradicional que puede activarse mediante códigos QR proporcionados por operadores móviles.

¿Qué más se sabe?

Sin embargo, tiempo después surgió una versión diferente sobre lo ocurrido. A través de redes sociales se conoció que el conductor del taxi señalado por la joven decidió acudir a la Fiscalía para denunciar las afectaciones que, según asegura, le ha generado el caso. De acuerdo con una publicación difundida por el medio local Jaruffe Noticias, el taxista sostiene que perdió su empleo, su reputación e incluso su vehículo tras ser señalado públicamente de haber hackeado la cuenta de WhatsApp de la pasajera.

Mientras la joven afirmó que, tras escanear un código QR que supuestamente le permitiría conectarse a internet, perdió el control de su línea telefónica y de algunas aplicaciones asociadas a ella, el conductor rechaza las acusaciones y busca que las autoridades esclarezcan lo ocurrido. Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades que confirme que se produjo una clonación de eSIM, un hackeo de WhatsApp o cualquier otro mecanismo de fraude digital relacionado con el caso.