Fiscalía halló en Cundinamarca cuerpo de Yulixa Toloza, la mujer desaparecida tras procedimiento estético en Bogotá

La Fiscalía General informó que, en medio de las labores investigativas adelantadas en coordinación con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue hallado a un costado de una carretera en Apulo (Cundinamarca) un cuerpo que tendría coincidencias con el de una mujer reportada como desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá.

A esta hora, unidades de la Sijín realizan las diligencias de inspección técnica al cadáver para posteriormente trasladarlo al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se adelantará el proceso de identificación.

Según se señaló en el comunicado de prensa de la entidad, por el momento todavía siguen las labores de la Policía Judicial para lograr el esclarecimiento de las causas que llevaron a la desaparición de Toloza.

Por este caso ya se han oficializado las capturas de dos hombres, quienes son señalados de participar en la desaparición de la paciente. Los sospechosos, ambos de nacionalidad venezolana, fueron identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, de 38 años.

Hernández sería el tío de María Fernanda Martínez, propietaria de Beauty Láser, mientras que Sequera Delgado sería el conductor del vehículo.

Las cámaras de seguridad grabaron el automóvil aquel miércoles 13 de mayo, hacia las 7:24 de la noche, cuando la paciente fue llevada al carro, el mismo que luego habría transitado por los corredores viales de Curití, Los Curos y El Picacho, en Norte de Santander.

Y es que el carro en el que se habría transportado supuestamente el cuerpo de la víctima lo encontraron las autoridades en un pastizal cercano a un conjunto residencial de Cúcuta (Norte de Santander). Luego de haber sido encontrado el día de ayer, el automóvil, un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-34, quedó bajo la disposición de la Sijín, que asumió los peritajes forenses.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.