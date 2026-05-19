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Fiscalía halló en Cundinamarca cuerpo de Yulixa Toloza, la mujer desaparecida tras procedimiento estético en Bogotá

El caso ha dado la vuelta al país por lo extraño de la forma en que se llevó a cabo su desaparición tras someterse a un procedimiento estético en un centro que no cumplía con los permisos adecuados. Esto se sabe hasta ahora.

  • Yulitza Tolosa, víctima. Foto: redes sociales
    Yulitza Tolosa, víctima. Foto: redes sociales
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Fiscalía General informó que, en medio de las labores investigativas adelantadas en coordinación con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue hallado a un costado de una carretera en Apulo (Cundinamarca) un cuerpo que tendría coincidencias con el de una mujer reportada como desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá.

A esta hora, unidades de la Sijín realizan las diligencias de inspección técnica al cadáver para posteriormente trasladarlo al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se adelantará el proceso de identificación.

Según se señaló en el comunicado de prensa de la entidad, por el momento todavía siguen las labores de la Policía Judicial para lograr el esclarecimiento de las causas que llevaron a la desaparición de Toloza.

Por este caso ya se han oficializado las capturas de dos hombres, quienes son señalados de participar en la desaparición de la paciente. Los sospechosos, ambos de nacionalidad venezolana, fueron identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, de 38 años.

Hernández sería el tío de María Fernanda Martínez, propietaria de Beauty Láser, mientras que Sequera Delgado sería el conductor del vehículo.

Las cámaras de seguridad grabaron el automóvil aquel miércoles 13 de mayo, hacia las 7:24 de la noche, cuando la paciente fue llevada al carro, el mismo que luego habría transitado por los corredores viales de Curití, Los Curos y El Picacho, en Norte de Santander.

Y es que el carro en el que se habría transportado supuestamente el cuerpo de la víctima lo encontraron las autoridades en un pastizal cercano a un conjunto residencial de Cúcuta (Norte de Santander). Luego de haber sido encontrado el día de ayer, el automóvil, un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-34, quedó bajo la disposición de la Sijín, que asumió los peritajes forenses.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

Lo que han dicho las autoridades

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X (antes Twitter), expresó su solidaridad con los familiares de Toloza.

“Solidaridad con los familiares de Yulixa Toloza, quien, según información del Departamento de Policía Cundinamarca, habría sido encontrada sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima”, dijo.

Asimismo, lamentó todo lo que se ha desencadenado tras la visita de la mujer al centro estético. “De ser así, lamentamos que este haya sido el desenlace, después de haberse practicado un procedimiento médico en la ciudad de Bogotá”.

Por último, señaló que le ha pedido “al coronel Mauricio Herrera, comandante de la DECUN, que acompañe las labores de inspección y brindemos todo el apoyo que se requiera para atender esta lamentable situación”.

¿Qué le pasó a Toloza?

La mujer de 52 años se sometió a un procedimiento estético en Beauty Láser, ubicado en la localidad de Tunjuelito (Bogotá). Posteriormente, Toloza desapareció.

Todo inició cuando, en la mañana del miércoles 13 de mayo, Yulixa acudió a un establecimiento ubicado sobre la Autopista Sur para someterse a un procedimiento estético. De acuerdo con el testimonio de cercanos, la mujer ingresó al lugar hacia las 8:10 a. m., luego de firmar la documentación requerida.

El caso de su desaparición simplemente ha estado lleno de incertidumbre, sobre todo tras que se conocieran unos videos en los que se reflejan las condiciones en las que estaba Toloza tras la intervención.

En el material audiovisual se le observa pálida, con la mirada perdida, con dificultad para respirar e intentando recibir una sopa que le daban.

Las pistas del caso todavía no son claras. Sin embargo, el hallazgo de este cuerpo, que presentaría rasgos similares a los de la mujer fallecida en el centro estético, sería el giro necesario para lograr el esclarecimiento del caso y dar con los responsables.

Lea también: ¿Dónde está Yulixa Toloza? Revelan impactantes videos de la mujer en mal estado de salud tras cirugía

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