Zozobra en el Bajo Cauca y el Norte antioqueño por video amenazante atribuido al ELN; esto se sabe

Un video con intimidaciones dirigidas a los mineros y que ha sido atribuido al ELN generó zozobra en varios municipios del Bajo Cauca y el Norte antioqueño. El episodio ocurrió el pasado domingo 17 de mayo, cuando a través de las redes sociales comenzó a difundirse un supuesto pronunciamiento adjudicado al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, una subestructura de esa guerrilla que opera entre los departamentos de Antioquia y el sur de Bolívar. Lea también: ¡Qué peligro! Policía encontró 5 toneladas de explosivos en una casa de Medellín En el material se observa a una supuesta vocera de ese frente dirigiéndose a los mineros del departamento, advirtiéndoles que en caso de no pagar las extorsiones exigidas por esa agrupación serían declarados objetivo militar. “Todo empresario, dueño de mina y entable minero debe ponerse a paz y salvo con el pago de su correspondiente tributo al ELN, quien se niegue a cumplir con este requerimiento convierte su propiedad, su libertad y su integridad en objetivo militar”, se escucha decir en el mensaje.

En dicho video, la agrupación asegura que en la zona se estarían pagando también extorsiones del 10% impuestas por el Clan del Golfo, exigiendo entonces que extorsiones de este tipo les fueran reconocidos a ellos y no a sus adversarios. Durante los últimos años, los municipios antioqueños ubicados en la zona limítrofe de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar atraviesan por una compleja situación de seguridad, a raíz de las confrontaciones que libran los grupos armados con presencia en esas zonas. Lea también: Anarquía en el Bajo Cauca destapó fallas en la política minera de Petro

Las disputas violentas por el control territorial

Además del ELN y el Clan del Golfo, otra agrupación que viene buscando expandir sus operaciones es el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, que además de fortalecer su Frente 36, buscaría abrir un nuevo frente en otros municipios del Norte de Antioquia. Todas estas organizaciones armadas ilegales se disputan no solamente el dominio de la minería ilegal, sino el control territorial del Nudo del Paramillo, clave para el movimiento de drogas que salen al exterior.

De igual manera, todas esas agrupaciones se disputan el control de las zonas rurales para ejercer extorsiones. Por el lado de la actividad minera, estas exigencias económicas se han intensificado también por cuenta del alto precio del oro, que en los mercados internacionales ronda los 5.000 dólares la onza. En el caso de las disidencias de las Farc han también han salido a relucir versiones que las ubican como uno de los actores que a su vez se está lucrando de la minería ilegal, especialmente en el Norte de Antioquia. Por su parte, la subregión del Bajo Cauca antioqueño ha estado recientemente en el centro de los reflectores públicos por ser uno de los sitios en donde más se ha disparado esa fiebre ilegal por el oro, al punto que una operación minera ilegal controlada por el Clan del Golfo invadió los terrenos de una base militar en el municipio de Cáceres. Esta situación fue denunciada por el periódico estadounidense The New York Times, que además agregó que todo ese mineral extraído de forma irregular, mayormente con técnicas que se valen de la utilización de mercurio, estaba incluso llegando a la Casa de la Moneda de Estados Unidos, amparado en algunos títulos de formalización minera entregados por el Gobierno Nacional. En contexto: En 2024, Petro entregó en persona título minero que disparó extracción irregular en las narices de un batallón en Antioquia En dicha mina, según ese diario, se presumía que el Clan del Golfo cobraba hasta 400 dólares a cada grupo de cinco mineros para poder trabajar en esa zona. Son precisamente esas zonas en las que hay mayor cantidad de metales preciosos que están confluyendo grupos como las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo, quienes a su vez se han enfrascado en confrontaciones violentas que han puesto en riesgo a la población civil. Entre tanto, para las regiones de Bajo Cauca, Norte y Nordeste entes regionales como la Gobernación de Antioquia han pedido de forma insistente el fortalecimiento de la presencia del Ejército y la realización de operativos coordinados entre los diferentes organismos de seguridad con miras a desarticular esas estructuras armadas ilegales.

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