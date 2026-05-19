Condenado a 60 años hombre que planeó secuestro del hijo de su jefe y terminó ligado a masacre de cinco jóvenes

Cinco años después de la masacre ocurrida en una finca rural de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, la justicia condenó a 60 años de prisión a William Guerrero Gil, señalado de coordinar el ingreso del grupo armado que perpetró el ataque en el que murieron cinco jóvenes y otros dos resultaron heridos.

La decisión fue adoptada por un juez penal de conocimiento, tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación en el juicio oral por los hechos registrados el 24 de enero de 2021 en la vereda Cerro Rico.

Entérese: Sube a $200 millones la recompensa por masacre de 4 personas en Marinilla

Según la investigación, Guerrero Gil trabajaba como conductor de un empresario de la región y habría sido quien contactó a integrantes del frente Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc con el propósito de organizar el secuestro del hijo de su empleador para exigir dinero por su liberación.

Para facilitar la acción, de acuerdo con el ente acusador, entregó información detallada sobre la finca donde residía la familia, incluidos planos, fotografías e indicaciones de acceso al lugar. También les habría señalado a los armados la suma que podían pedir durante la extorsión.