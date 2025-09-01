Hallaron el cuerpo del grumete que cayó al río Magdalena en medio de maniobras de arribo del buque Gloria a Barranquilla

La Armada de Colombia confirmó a través de un comunicado el hallazgo del cadáver del grumete Julián Fernando Condia Bello, quien había caído a aguas del río Magdalena el pasado domingo, 31 de agosto, en medio de maniobras para el arribo del buque Gloria.

El cuerpo del grumete fue encontrado por guardacostas de la Armada que desde el mismo domingo que pasó el trágico suceso comenzaron con las labores de búsqueda en el acceso al puerto de Barranquilla.

La caída del joven tripulante al agua se dio en medio de las actividades de alistamiento para la entrada de la emblemática embarcación colombiana a Barraquilla.

Según lo informado por la institución, el marino cayó al río mientras el Buque Escuela Gloria estaba navegando por el malecón de Barranquilla, esto en medio de varios eventos que fueron programados con la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de la ciudad.

Tras lo ocurrido con el joven del 19 años, tanto el mandatario departamental como la Alcaldía de Barranquilla cancelaron los eventos programados con la embarcación, además del despliegue de un equipo interdisciplinario para dar con el paradero del grumete.

“La Institución Naval ha dispuesto de un equipo multidisciplinario, con el fin de brindar el apoyo a la familia del Grumete Julián Fernando Condia Bello, al tiempo que ha ordenado el desplazamiento de una comisión para adelantar la verificación preliminar correspondiente y el inicio de la respectiva investigación”, anunció la Armada en un comunicado del día 31 de agosto.