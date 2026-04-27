Hasta $40 millones por alias ‘Julito’: se fugó en Bogotá y es señalado por más de 15 homicidios

El General Quintero confirmó que ‘Julito’ no huyó solo, sino en compañía de otro delincuente cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades , y que también se encontraba bajo custodia. El menor estaba recluido en un centro para adolescentes en Bogotá tras haber sido capturado en enero de 2026 en Lebrija, Santander, por múltiples delitos, incluido el feminicidio de su exnovia.

El escape de alias ‘Julito’, un joven de 17 años señalado como sicario de la estructura criminal ‘Los del Sur’ , ocurrió en la ciudad de Bogotá, el menor se evadió mientras era trasladado a una cita médica, en ese momento de la fuga, se encontraba bajo la responsabilidad de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

La banda criminal “Los del Sur” es identificada como una de las organizaciones delictivas más grandes, activas y temidas que operan en el área metropolitana de Bucaramanga, su actividad criminal impacta principalmente a los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, Las autoridades la consideran una de las estructuras con mayor dinamismo delictivo en la región, especialmente vinculada a actividades de sicariato.

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Debido a la alta peligrosidad del sujeto, a quien se le vincula con entre 15 y 30 homicidios, las autoridades han dispuesto una bolsa de recompensas que suma hasta 40 millones de pesos para quien brinde información veraz que permita su recaptura. El monto se divide entre 10 millones de pesos que ofrece la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander, aporta una suma adicional de hasta 30 millones de pesos.

Además de los múltiples homicidios que se le atribuyen, entre 15 y 30 casos, alias ‘Julito’ enfrenta cargos por tentativa de homicidio en ataques en los que las víctimas lograron sobrevivir, así como por porte ilegal de armas, en el marco de su presunta actividad como sicario de la estructura criminal ‘Los del Sur’.

También es procesado por feminicidio agravado, por el asesinato de su exnovia, Cynthia Valeria Espitia Argüello, de 16 años, quien habría sido atacada tras terminar la relación sentimental con él, además de las heridas causadas a otras personas que se encontraban en el lugar de los hechos, por los cuales deberá responder ante la justicia.

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Aunque está a punto de cumplir 18 años, todos estos delitos cometidos durante su minoría de edad serán juzgados bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Las autoridades han indicado que esta misma semana se espera la imputación de nuevos cargos por parte de la Fiscalía para fortalecer el proceso judicial en su contra.

El General Quintero enfatizó que la captura es una prioridad para la Policía Metropolitana, ya que existe una alerta máxima ante la posibilidad de que el joven regrese al área metropolitana de Bucaramanga para retomar actividades delictivas o participar en “vendettas” con grupos rivales. Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier avistamiento a través de la línea 123

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