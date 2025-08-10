Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, se fue contra Petro: “Con el Perú no te metas”

Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro en medio de la tensión diplomática entre Colombia y Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa en el río Amazonas. El pronunciamiento de Fujimori se produjo luego de que el gobierno de Perú protestara formalmente ante Colombia por la incursión de un avión militar colombiano que habría sobrevolado la isla. Por lo tanto, la política peruana se fue contra Petro, quien hace unos días desconoció la jurisdicción de Perú sobre la isla en medio de la celebración de la Batalla de Boyacá en Leticia. “El Perú no caerá en las cortinas de humo del guerrillero Gustavo Petro. No hay conflicto entre nuestros pueblos; el único es el que él inventa. Nuestra soberanía permanecerá y nuestro cariño al pueblo hermano de Colombia, con quienes nos unen años de paz, es inquebrantable”, aseguró Keiko en una publicación de X este sábado.

La líder de Fuerza Popular, el principal partido de derecha de Perú por el cual se postuló tres veces a la presidencia, agregó: “Petro: con el Perú no te metas, sabemos luchar y derrotar al terror”. En su publicación incluyó un video donde su difunto padre, el expresidente Alberto Fujimori que gobernó Perú entre 1990 y 2000 y fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad, se refiere a Petro. “El presidente hoy en Colombia fue un guerrillero del M-19 y esto no es una causalidad, Colombia se vio obligado a hacer un acuerdo de paz con el terrorismo”, dice Fujimori, fallecido en septiembre de 2024. Lea también: “No tiene que ver con las elecciones”: Petro explicó por qué sacó a relucir hasta ahora la histórica disputa con Perú sobre Santa Rosa Fujimori dejó la prisión en 2023 tras recibir un indulto humanitario por sus problemas de salud. Murió en Lima, a los 86 años, por un cáncer. “Obtuvieron grandes beneficios como el derecho a participar en política, el resultado es que hoy está en el poder un miembro del M-19”, dice el exmandatario peruano en el video. Además, recordó cuando Petro pidió que se exhibiera una bandera del M-19 durante un discurso por el asesinato de Carlos Pizarro en abril de 2024.

Sigan leyendo: Así es la isla Santa Rosa de Yavarí, el punto que está generando discordia entre Colombia y Perú Por su parte, Keiko Fujimori también se refirió al caso del expresidente Álvaro Uribe tras la histórica sentencia de 12 años de arresto domiciliario en su contra por soborno y fraude procesal. “Desde el Perú, me solidarizo con usted ante esta injusta medida que intenta dañar su honor, y también el de millones de ciudadanos que creemos en su legado, que ha traspasado fronteras, inspira a nuevas generaciones y es reconocido en el mundo entero”, dijo la política a finales de julio. Cabe recordar que Keiko es acusada de recibir dinero ilegal para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016. La fiscalía peruana pidió el año pasado 30 años y 10 meses de prisión para la excandidata presidencial en el juicio por lavado de activos que enfrenta en el marco del escándalo Odebrecht.