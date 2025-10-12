“Gracias a Dios solo fue un susto”: hijo de Kaleth Morales tras sufrir accidente vial con su agrupación en el Cesar

La agrupación liderada por Samuel Morales —hijo del emblemático vallenato Kaleth Morales— sufrió un accidente este domingo 12 de octubre mientras se desplazaba por el municipio de San Alberto, en el departamento del Cesar. Según el mánager del grupo, Ricardo Rodríguez, aunque el vehículo resultó con daños visibles la cabina, no hubo heridos graves y todos los miembros del equipo están en buen estado de salud. Para no comprometer su agenda, cambiaron de transporte y continuaron su camino hacia Santa Marta, donde su presentación estaba programada dentro del Festival Mar de Acordeones.

Samuel Morales publicó un mensaje de tranquilidad en redes sociales, expresando gratitud a Dios por la protección de su equipo y asegurando que continuarán adelante. “Dios estuvo con ustedes y le doy gracias al todopoderoso porque derramó su sangre misericordiosa sobre ustedes. Los quiero con todo mi corazón y me da tanta paz saber que todos están bien y fuera de peligro (...) Somos una agrupación respaldada por Dios que nos acompaña en todo momento. Gracias a todas las personas que se preocuparon por nosotros”, manifestó.

En redes sociales también circulan imágenes del daño sufrido por el automotor, especialmente en la cabina, y versiones preliminares sugieren que el choque pudo estar originado por una maniobra imprudente de un tercer vehículo, pero por ahora no hay una conclusión por parte de las autoridades.