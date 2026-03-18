¿Cuál es el lío que hay con la curul internacional y por qué se han tardado tanto en definirla?

Aunque los resultados preliminares de las elecciones legislativas ya permiten anticipar cómo quedaría el Senado y la Cámara de Representantes, la asignación definitiva de curules sigue en suspenso. La razón no está en disputas políticas ni en revisiones extraordinarias, sino en un proceso técnico que aún no concluye: el conteo de los votos emitidos fuera del país.
En la disputa por la curul internacional de la Cámara ya hay un resultado preliminar claro: el Centro Democrático se queda con el escaño con 58.814 votos, seguido por el Pacto Histórico con 50.142 votos, y el Movimiento de Salvación Nacional con 38.115 votos.
Este escaño es clave, pues representa a los colombianos que viven fuera del país, una población que supera los cinco millones de personas. A pesar de eso, la participación sigue siendo baja: más de 1,2 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en el exterior, pero poco más de 220.000 ejercieron su derecho.