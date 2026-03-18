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¿Cuál es el lío que hay con la curul internacional y por qué se han tardado tanto en definirla?

La llegada incompleta de votos desde 28 países mantiene en suspenso la definición final del Congreso. Desde el CNE aseguran que es una situación normal.

  • Mientras avanza el conteo internacional, el Consejo Nacional Electoral no puede iniciar el escrutinio definitivo del Congreso. FOTO: Camilo Suárez
    Mientras avanza el conteo internacional, el Consejo Nacional Electoral no puede iniciar el escrutinio definitivo del Congreso. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
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hace 4 horas
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Aunque los resultados preliminares de las elecciones legislativas ya permiten anticipar cómo quedaría el Senado y la Cámara de Representantes, la asignación definitiva de curules sigue en suspenso. La razón no está en disputas políticas ni en revisiones extraordinarias, sino en un proceso técnico que aún no concluye: el conteo de los votos emitidos fuera del país.

En la disputa por la curul internacional de la Cámara ya hay un resultado preliminar claro: el Centro Democrático se queda con el escaño con 58.814 votos, seguido por el Pacto Histórico con 50.142 votos, y el Movimiento de Salvación Nacional con 38.115 votos.

Este escaño es clave, pues representa a los colombianos que viven fuera del país, una población que supera los cinco millones de personas. A pesar de eso, la participación sigue siendo baja: más de 1,2 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en el exterior, pero poco más de 220.000 ejercieron su derecho.

La demora ha generado inquietudes. El representante Alirio Uribe Muñoz, del Pacto Histórico, aseguró en un video reciente que, pese a versiones dentro de su propio movimiento, su colectividad mantiene por ahora 25 escaños en el Senado, sin incrementos.

También explicó que el escrutinio nacional de esta corporación ni siquiera ha comenzado y que su inicio se prevé hacia la época de Semana Santa, pero aseguró que hay una “alerta” por la curul. ”Se mantiene la alerta por la curul internacional, dado que aún no han llegado todas las valijas diplomáticas de los distintos países”, aseguró.

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Desde el Consejo Nacional Electoral señalan que se trata de un procedimiento habitual. La razón principal es que los magistrados aún están concentrados en resolver el escrutinio de la circunscripción internacional de la Cámara de Representantes, una tarea que debe concluir antes de pasar al conteo nacional del Senado.

La normativa impide que ambas revisiones se realicen de forma simultánea. En diálogo con el diario El Tiempo, fuentes del CNE aseguraron que las demoras son normales y agregaron: “Cuando lleguen todos los pliegos de los departamentos y Bogotá se arranca”.

El proceso en el exterior tiene particularidades que lo hacen más lento. A diferencia de Colombia, donde la votación ocurre en un solo día, en otros países se extiende durante toda la semana previa. Esto obliga a revisar múltiples jornadas de votación, lo que multiplica el trabajo de verificación.

A esto se suma la logística. Los votos deben llegar al país mediante valija diplomática, tal y como lo señaló Uribe, cumpliendo estrictos protocolos de custodia. Hasta el momento, no han arribado todos los paquetes electorales: de 114 países habilitados, faltan por enviar resultados desde 28, lo que impide cerrar el conteo.

Esta situación impacta directamente el panorama general, ya que los colombianos en el exterior también votan para Senado. Sin esos datos completos, no es posible consolidar el resultado final ni definir la composición exacta del Congreso.

Por el momento, todo parece indicar que el Pacto Histórico mantendrá su mayoría en el Senado; mientras que el Centro Democrático mantendrá el dominio en la Cámara de Representantes.

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