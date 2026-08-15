El triste final en la historia de Ileana, la niña de 11 años cuyo padre no se despegó de los escombros hasta encontrarla

“Mi niña está aquí”. Esa fue la frase que Alexander Giraldo repitió una y otra vez mientras permanecía frente a una pila de rocas y concreto en el barrio Capri, al sur de Cali. Allí, donde hasta el 10 de agosto estaba la vivienda de sus suegros, había quedado atrapada su hija, Ileana Giraldo Aponte, de 11 años. La menor había llegado a la vivienda para celebrar el cumpleaños de su abuelo, Carlos Arturo Aponte, la noche anterior al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al occidente de Colombia. Horas después, la estructura colapsó y ella quedó atrapada junto a sus abuelos maternos. Desde que conoció la tragedia, Alexander permaneció en el lugar. Mientras los equipos de emergencia removían los escombros, el padre insistía en que su hija estaba allí y mantenía la esperanza de volver a verla con vida.

La búsqueda se extendió durante horas. Cada minuto aumentaba la incertidumbre para la familia, mientras los rescatistas avanzaban entre toneladas de material que había quedado sobre la estructura. Finalmente, los equipos de rescate lograron llegar hasta el punto donde se encontraba la niña. Pero la noticia que recibió su padre fue la que más temía: Ileana había fallecido.

Carlos Arturo Aponte y Stella Marín eran los padres de Mónica Aponte y abuelos de la menor. FOTO: Redes sociales.

Los rescatistas encontraron a la menor junto a su abuelo Carlos Arturo Aponte. De acuerdo con la información conocida durante la extracción, el hombre habría intentado proteger a su nieta en el momento del colapso y terminó cubriéndola con su propio cuerpo. La Alcaldía de Cali confirmó el 13 de agosto el hallazgo de los cuerpos de Ileana y su abuelo. Para entonces, los organismos de socorro todavía buscaban a Estela Marín, abuela de la niña.

Reacciones a la muerte de Ileana Giraldo Aponte

Carlos Arturo Aponte y Stella Marín eran los padres de Mónica Aponte y abuelos maternos de Ileana. La niña hacía parte de la comunidad educativa del Colegio Cañaverales, donde su madre trabaja como docente de matemáticas. Tras confirmarse su muerte, la institución recordó a la menor como una estudiante de sonrisa cálida, nobleza y cariño, y destacó las huellas que dejó entre sus compañeros, amigos y profesores. “En nuestra memoria quedan sus vivencias, su sonrisa cálida, su nobleza, cariño, su forma de ver el mundo y querer impactar positivamente”, señaló el colegio en un mensaje de condolencias dirigido a la familia.

La Universidad del Valle, donde Alexander Giraldo ejerce como docente e investigador vinculado al Departamento de Filosofía, expresó su pesar por la muerte de la niña y de sus abuelos.

Comunicado de la Universidad del Valle. FOTO: Univalle.

La familia Aponte Marín también está relacionada con el periodista Carlos Andrés Aponte, quien acompañó durante casi cuatro días las labores de búsqueda de sus padres y su sobrina. Tras conocer el desenlace, agradeció a los bomberos, organismos de socorro, voluntarios y ciudadanos que participaron en las labores de rescate.

“Ahora, asumir y mirar qué se puede hacer”, expresó el periodista, quien aseguró que la solidaridad de los caleños fue una de las razones que le permitió mantenerse en pie después de recibir la noticia. Con el hallazgo de los tres cuerpos, terminó una búsqueda que mantuvo en vilo a familiares, amigos y compañeros de la familia Aponte-Giraldo desde el terremoto.

¿Cómo va el terremoto en Colombia?

El hallazgo de Ileana y sus abuelos se produjo en medio de las labores de búsqueda que continúan tras el terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó, y que afectó a distintos municipios del Valle del Cauca y otras regiones del país. De acuerdo con el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 15 de agosto a las 6:30 de la mañana, el sismo deja 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas. La emergencia ha afectado a 15 departamentos y 448 municipios, con 54.008 familias y 115.461 personas afectadas. Las labores de rescate han permitido encontrar con vida a 353 personas, mientras los organismos de socorro mantienen operaciones en las zonas donde todavía hay reportes de desaparecidos. El impacto también se refleja en la infraestructura. La UNGRD contabiliza 14.493 viviendas destruidas y 81.506 averiadas, además del colapso de 66 edificios. También se reportan daños en centros de salud, instituciones educativas, vías, acueductos y puentes, una situación que ha complicado la atención de las comunidades afectadas y el traslado de ayuda.

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