El legado que dejó el mayor Jaime Fernández, piloto del siniestrado avión Hércules

El accidente aéreo ocurrido este lunes 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, cobró la vida de, hasta ahora, 69 uniformados de los 125 ocupantes que transportaba la aeronave C-130 Hércules. Le puede interesar: ¿Alertas ignoradas? EE. UU. ya habría advertido por mantenimiento de aeronaves previo a accidente en Putumayo Entre las víctimas mortales se confirmó al mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), quien lideraba el cuerpo de vuelo y se desempeñaba como piloto al mando en el momento del siniestro.

Fernández Camargo, oriundo de Bogotá, acumulaba 19 años de servicio activo en la institución. Según el comunicado oficial emitido por la FAC, el oficial “se desempeñaba como especialista en gestión de convenios en la Jefatura de Educación Aeronáutica”. Su trayectoria profesional estuvo marcada por el cumplimiento de misiones de alta complejidad técnica y logística, consolidándose como uno de los pilotos con mayor experiencia en el manejo de naves de transporte pesado. Además de una misión especial en la Antártida.

Su participación en la misión Antártica

Uno de los hitos recientes en la carrera de Fernández Camargo fue su participación en la 12.ª Expedición de Colombia a la Antártica, desarrollada entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Durante este despliegue científico y militar, el mayor fue pieza clave para el transporte y la seguridad de las delegaciones en el continente blanco. A finales de febrero, apenas casi un mes antes de la tragedia en el Putumayo, el oficial concedió una entrevista a Canal Capital en la que detalló los retos operativos de navegar en condiciones extremas. En dicha intervención, emitida originalmente el 3 de febrero, Fernández explicó el rigor necesario para las operaciones en zonas de difícil acceso.

El piloto Fernández en medio de la entrevista por la misión en la Antártida. FOTO: Captura de video de Canal Capital

“El proceso de ingreso a la Antártida es un proceso que conlleva una planeación demasiado detallada. Desde la fecha que llegamos, hemos realizado un seguimiento a las condiciones meteorológicas para encontrar la mejor ventana operacional, que creo que, como se pudieron dar cuenta, era el día de hoy”, explicó el mayor Fernández durante la travesía. Por otro lado, se conoció que el uniformado Fernández era primo de una de las finalistas del reconocido programa de imitación ‘Yo me llamo’, en 2021. La mujer es Lorena Ramírez, quien interpretó a la cantante norteamericana Jennifer López en el reality.

La relación se conoció por medio de una publicación que hizo la pareja de esta artista en las redes sociales, con la cual se despidieron del piloto. Este era un video que, al parecer, Fernández les había enviado mostrando su experiencia en la Antártida. “Este fue un saludo que nos hizo mi primo en otro avión Hércules, hace casi un mes en un operativo que hizo Colombia en la Antártida. Mi primo era piloto de aviones Hércules de la FAC”, dijo la artista en los comentarios de la publicación.

“Mi primito hermoso. Cuántos recuerdos inolvidables, risas, anécdotas... Gracias por ser una persona que dejó en nuestros corazones tantas enseñanzas. ¡Vuela alto, mi pilotoooooo! Qué vacío tan grande nos dejas”, concluyó Ramírez.

Cooperación internacional y logística aeroespacial

El papel de la FAC en la expedición también fue documentado por portales especializados como Haws Aviation, que resaltaron la articulación necesaria para el éxito de la misión científica. El mayor Fernández Camargo estuvo al frente de los procedimientos que permitieron la movilidad de expertos y diplomáticos bajo estándares internacionales.

“La misión contó con el valioso apoyo de la Fuerza Aérea de Chile, especialmente en meteorología y planificación de vuelos, reflejando la importancia de la cooperación internacional bajo el Sistema del Tratado Antártico”, detalló el portal en sus registros de febrero. Bajo el mando del oficial bogotano, se garantizó el traslado de los componentes humanos de la expedición. De acuerdo con las publicaciones, “gracias a esta articulación, la FAC transportó de manera segura a científicos, investigadores y delegaciones diplomáticas, reafirmando el compromiso con la ciencia, la paz y la cooperación global en la Antártica”.