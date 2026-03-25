El legado que dejó el mayor Jaime Fernández, piloto del siniestrado avión Hércules

El accidente aéreo ocurrido este lunes 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, cobró la vida de, hasta ahora, 69 uniformados de los 125 ocupantes que transportaba la aeronave C-130 Hércules.
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Entre las víctimas mortales se confirmó al mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), quien lideraba el cuerpo de vuelo y se desempeñaba como piloto al mando en el momento del siniestro.