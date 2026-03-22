Madre sustituta lucha por adoptar a una niña que le retiró el ICBF: esta es su historia

En Colombia hay más de cinco mil hogares sustitutos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Familias que abren las puertas de sus casas para recibir, de manera temporal, a niños y niñas en condición de abandono o vulnerabilidad. Saben que están “de paso”. Pero, ¿qué pasa cuando el vínculo resulta más fuerte que el trámite?
Estéfany Monsalve es la viva representación de la mujer paisa, trabajadora, solidaria, de esas que no se quedan en la intención. Hace cinco años le propuso a su esposo convertir su casa en un hogar sustituto. Y lo hizo. No por trámite, sino para darle a un niño sin hogar la posibilidad de tener uno, el suyo.
Apenas abrió las puertas, le asignaron a María, una recién nacida que había sido abandonada en un hospital de Medellín. La recibieron sin rodeos. Con su esposo la cuidaron como “bebé canguro”. Durante semanas la sostuvieron pecho a pecho, turnándose el calor, el ritmo, la respiración. Así empezó todo.
Dos años después, cuando esa rutina ya tenía nombre propio y la niña los reconocía como su “mamá” y su “papá”, todo se rompió. El ICBF retiró a la menor del hogar tras una denuncia anónima. La investigación se cerró sin hallar vulneración de derechos y concluyó que la familia era idónea, pero la niña no regresó.
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La decisión se sostuvo en supuestas razones de “adaptación” que, según el expediente, no estuvieron respaldadas por nuevas valoraciones técnicas.
“Ya empecé a solicitar que me devolvieran a la niña. Ella llevaba mucho tiempo con nosotros, había un vínculo. Incluso me decían que lloraba mucho en el hogar donde la habían puesto, que buscaba mucho a mi esposo, él era su papá, eran muy apegados.