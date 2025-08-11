La traición que duele y cuesta: hombre enamoró, extorsionó y le robó $126 millones a empleada de una joyería en Barranquilla

Un delincuente identificado Óscar Gómez Rodríguez se ganó la confianza y el corazón de una trabajadora de una reconocida joyería de Barranquilla, fingiendo ser un exitoso ingeniero y abogado para llevarla por un camino que nunca imaginó. Este sujeto la conquistó con una fachada de logros profesionales y gestos de cariño, ofreciéndole un mundo de fantasías mientras maquinaba un plan delictivo, sacando provecho de su posición en la joyería. Le puede interesar: Miguel Uribe Turbay se convirtió en el líder número 97 asesinado este año en Colombia, según Indepaz

Imagen de referencia de joyas. FOTO: Julio Cesar Herrera

Detrás del romance se escondía una millonaria extorsión que incluyó amenazas, robos y chantajes, durante todo un año completo de relación entre estas dos personas. Según el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Gómez Rodríguez, quien ya tenía cuatro anotaciones judiciales, presionaba a su pareja para que le entregara joyas y dinero.

Los dos hombres y la mujer capturados por extorsión. El de azul fue el que enamoró a la de la joyería. FOTO: Policía Metropolitana de Barranquilla

La suma sustraída alcanzó los 126 millones de pesos, de los cuales 40 millones eran en joyas y otros 86 millones en efectivo y transferencias. La manipulación llegó al extremo cuando Gómez Rodríguez fingió un secuestro exprés en el Magdalena para que su pareja pagara 5 millones de pesos por su supuesta liberación. “De Óscar se tiene conocimiento que tiene cuatro anotaciones judiciales por diferentes delitos. Era la persona encargada de presionar a una empleada de una joyería reconocida en la ciudad, para que le hiciese entrega de joyas y de dinero en efectivo, cuya cuantía superan los 126 millones de pesos”, dijo el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana.

Además, el Gaula de la Policía reveló que el hombre exigía material íntimo (fotos y videos) a la víctima. Estas exigencias, según la investigación, se hacían a través de llamadas de extorsión atribuidas a las “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta”. Tras un arduo trabajo de inteligencia, Gómez Rodríguez fue capturado hace unos días junto con otras dos personas. Dos hombres y una mujer, quienes conformaban una banda dedicada a la extorsión, por lo que les incautaron cuatro celulares.