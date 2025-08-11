x

Miguel Uribe Turbay se convirtió en el líder número 97 asesinado este año en Colombia, según Indepaz

El instituto reseñó el magnicidio en el listado de los crímenes contra líderes sociales y políticos. Seis personas están capturadas por el atentado, mientras que el Ministerio de Defensa confirmó que el articulador del crimen del precandidado presidencial, cabecilla de la Segunda Marquetalia, fue asesinado.

    Miguel Uribe Turbay murió este lunes, 11 de agosto, tras más de dos meses del ataque sicarial del que fue víctima en Bogotá. FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue catalogada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, como el asesinato número 97 de un líder social en Colombia en lo que va de 2025.

El instituto, que en los últimos años se ha encargado de documentar los crímenes de los líderes y lideresas sociales y políticos, y defensores de derechos humanos en todos los rincones del país, incluyó en sus registros el magnicidio del político de 39 años, quien fue víctima de un ataque sicarial el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, de Bogotá.

“Rechazamos de manera categórica este hecho atroz, que constituye una grave expresión de violencia política y un ataque directo a la democracia y al derecho a participar libremente en la vida política del país”, indicó Indepaz en un comunicado.

El instituto agregó además que “es necesario que las autoridades competentes esclarezcan de manera pronta y rigurosa lo ocurrido, identificando y sancionando a los responsables materiales, intelectuales y determinadores de este crimen”.

Siga leyendo: “Lucharon a su altura”: esposa de Miguel Uribe Turbay respondió emotivo mensaje del neurocirujano Fernando Hakim

En el boletín en el que se incluyó el magnicidio del senador en el listado, Indepaz señaló que la Defensoría del Pueblo había emitido la “Alerta Temprana 004-2024 y el Informe de Seguimiento 013-22 en el que señalan que el corredor oriental de Bogotá —que recorre los cerros orientales desde Usme hasta Usaquén y se conecta con municipios como Chipaque, Ubaque, Choachí, La Calera, Guasca y Sopó— es aprovechado estratégicamente por actores armados ilegales, entre ellos, el Clan del Golfo (EGC), Los Boyacos, el ELN, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y bandas locales”.

Hasta el momento, seis personas han sido capturadas señaladas de participar en el ataque en contra de Uribe Turbay, entre ellos el menor de edad que le disparó la tarde del 7 de junio y Elder José Arteaga, alias El Costeño, quien sería el cerebro del atentado. Los reseñados estaban siendo procesados entre otros, por el delito de tentativa de homicidio agravado pero, tras la muerte del político, la Fiscalía tendrá que recategorizar las imputaciones a homicidio agravado.

Al tiempo que el país lamenta el fallecimiento del precandidato presidencial, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó la muerte de José Aldinever Sierra Sabogal, alias el “Zarco Aldinever”, cabecilla disidente de la Segunda Marquetalia y señalado articulador del magnicidio.

“El Eln asesinó a José, el ‘Zarco Aldinever’”, apuntó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez en una rueda de prensa y afirmó que, aunque la disidencia es sospechosa por el asesinato del senador, hay otras líneas de investigación que apuntan a otros actores armados.

Le puede interesar: Ya habían intentado atentar contra Miguel Uribe desde febrero; esto reveló el sexto capturado ante Fiscalía

“Lo que hicimos fue una validación a través de nuestros organismos de inteligencia de realizar la autenticidad de ese comunicado de estos criminales”, afirmó el ministro Sánchez.

El pasado 5 de agosto, la Segunda Marquetalia difundió un comunicado en el que afirmaba que el cabecilla había muerto en medio de lo que calificaron como una emboscada del Eln en Venezuela.

Lea más: ¿Por qué la Policía dice que la Segunda Marquetalia está detrás del atentado a Miguel Uribe? Esta es la pista que sigue

Utilidad para la vida