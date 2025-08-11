Miguel Uribe Turbay se convirtió en el líder número 97 asesinado este año en Colombia, según Indepaz

La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue catalogada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, como el asesinato número 97 de un líder social en Colombia en lo que va de 2025.
El instituto, que en los últimos años se ha encargado de documentar los crímenes de los líderes y lideresas sociales y políticos, y defensores de derechos humanos en todos los rincones del país, incluyó en sus registros el magnicidio del político de 39 años, quien fue víctima de un ataque sicarial el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, de Bogotá.