Miguel Uribe Turbay se convirtió en el líder número 97 asesinado este año en Colombia, según Indepaz

La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue catalogada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, como el asesinato número 97 de un líder social en Colombia en lo que va de 2025. El instituto, que en los últimos años se ha encargado de documentar los crímenes de los líderes y lideresas sociales y políticos, y defensores de derechos humanos en todos los rincones del país, incluyó en sus registros el magnicidio del político de 39 años, quien fue víctima de un ataque sicarial el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, de Bogotá.

“Rechazamos de manera categórica este hecho atroz, que constituye una grave expresión de violencia política y un ataque directo a la democracia y al derecho a participar libremente en la vida política del país”, indicó Indepaz en un comunicado. El instituto agregó además que “es necesario que las autoridades competentes esclarezcan de manera pronta y rigurosa lo ocurrido, identificando y sancionando a los responsables materiales, intelectuales y determinadores de este crimen”. Siga leyendo: “Lucharon a su altura”: esposa de Miguel Uribe Turbay respondió emotivo mensaje del neurocirujano Fernando Hakim En el boletín en el que se incluyó el magnicidio del senador en el listado, Indepaz señaló que la Defensoría del Pueblo había emitido la “Alerta Temprana 004-2024 y el Informe de Seguimiento 013-22 en el que señalan que el corredor oriental de Bogotá —que recorre los cerros orientales desde Usme hasta Usaquén y se conecta con municipios como Chipaque, Ubaque, Choachí, La Calera, Guasca y Sopó— es aprovechado estratégicamente por actores armados ilegales, entre ellos, el Clan del Golfo (EGC), Los Boyacos, el ELN, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y bandas locales”.